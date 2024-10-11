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Ночная атака РФ на Киев: силы ПВО обезвредили все дроны, которые грозили столице

Фото: силы ПВО Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня, 11 октября, российская армия снова пыталась поразить Киев дронами. Воздушная тревога в столице длилась более трех часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

В частности, это уже пятая воздушная атака на столицу с начала октября. Вражеские дроны заходили на город по разным направлениям. Силами и средствами ПВО были обезврежены все БПЛА, грозившие Киеву.

"Информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Данные оперативного строительства обновляются и уточняются", - говорится в сообщении.

В КГВА добавили, что по состоянию на 06:51 в Киевской области ведется боевая работа против остальных запущенных БПЛА противника. Не исключено объявление еще одной воздушной тревоги в столице.

"Поэтому настойчиво прошу прислушаться к сигналам оповещения и в случае опасности пользоваться укрытиями. Берегите себя", - призвал Сергей Попко, начальник КГВА.

Напомним, что прошлой ночью враг атаковал Украину как дронами, так и ракетами. Для атаки россияне задействовали 62 БпЛА, а также 2 баллистические ракеты "Искандер-М", 1 управляемую авиационную Х-31П, 2 Х-59/69 и 3 зенитные управляемые ракеты С-300.

В отражении атаки брали участие авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы. В целом, по состоянию на утро силам ПВО удалось уничтожить 41 вражеский дрон в пределах николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской и ряда других областей.

Еще 14 беспилотников были локально потеряны в разных районах Украины, вероятно, в результате работы РЭБ.

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