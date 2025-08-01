Ночная атака РФ по Белой Церкви: сильные пожары, работает более 100 спасателей

В Белой Церкви Киевской области в ночь на 1 августа в результате российской атаки вспыхнули масштабные пожары на предприятиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook .

Как передают чрезвычайники, в ночь на 1 августа под огнем оказался Белоцерковский район Киевской области.

Основной удар пришелся на город Белая Церковь, где в результате вражеской атаки вспыхнули масштабные пожары на территории гражданских предприятий. Россияне снова ударили по гражданской инфраструктуре, демонстрируя свою тактику террора мирного населения.

Несмотря на масштабы пожара, обошлось без жертв - пострадавших на Киевщине нет. Чрезвычайники оперативно локализовали возгорание и продолжают ликвидировать последствия обстрела.

К ликвидации пожаров было привлечено более 100 спасателей и 34 единицы техники, включая специальную робототехнику, которая помогала в труднодоступных и опасных участках.