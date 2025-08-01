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Ночная атака РФ по Белой Церкви: сильные пожары, работает более 100 спасателей

Белая Церковь, Пятница 01 августа 2025 07:56
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Ночная атака РФ по Белой Церкви: сильные пожары, работает более 100 спасателей Иллюстративное фото: работа ГСЧС (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Белой Церкви Киевской области в ночь на 1 августа в результате российской атаки вспыхнули масштабные пожары на предприятиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Как передают чрезвычайники, в ночь на 1 августа под огнем оказался Белоцерковский район Киевской области.

Основной удар пришелся на город Белая Церковь, где в результате вражеской атаки вспыхнули масштабные пожары на территории гражданских предприятий. Россияне снова ударили по гражданской инфраструктуре, демонстрируя свою тактику террора мирного населения.

Несмотря на масштабы пожара, обошлось без жертв - пострадавших на Киевщине нет. Чрезвычайники оперативно локализовали возгорание и продолжают ликвидировать последствия обстрела.

К ликвидации пожаров было привлечено более 100 спасателей и 34 единицы техники, включая специальную робототехнику, которая помогала в труднодоступных и опасных участках.

Атака на Киев в ночь на 31 июля

Российские оккупанты в ночь на 31 июля нанесли по Украине массированный удар. Россияне использовали 309 ударных дронов и восемь крылатых ракет "Искандер-К". При этом главной целью врага был Киев.

Утром 1 августа стало известно, что количество жертв российского удара по Киеву в ночь на 31 июля возросло до 26 человек. Среди них - трое детей.

Подробнее о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.

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