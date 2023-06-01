Ночная атака на Киев: в результате падения обломков погибли 3 человека, среди них дети

В Киеве в результате воздушной атаки ночью 1 июня есть погибшие и раненые в Деснянском районе столицы, где обломки сбитых вражеских целей повредили поликлинику и жилой дом. Среди жертв оказались дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко и Киевскую городскую военную администрацию ( КГВА ).

Известно о трех погибших, и еще девять человек были госпитализированы.

Как рассказал Кличко, всего в медучреждения из Днепровского и Деснянского районов столицы госпитализировали 7 пострадавших, а еще двум людям оказали помощь на месте. Однако позже он уточнил, что, по данным медиков, сейчас раненых уже 14 человек: 9 госпитализировали, 5 получили помощь на месте".

"Бригады скорой еще работают на местах вызовов", - добавил он.

Спасатели обнаружили в Деснянском районе 3 погибших, из них двое детей.

В Киевской ГВА уточнили, что возраст погибших детей - 5-6 и 12-13 лет.

В администрации сообщили, что в Деснянском районе зафиксировано повреждение обломками поликлиники.

"Без возгорания. Также обломками повредило близлежащий дом - взрывом выбило окна. Пожара нет. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Как рассказал мэр, в Деснянском и Днепровском районах спасатели погасили возгорание в результате падения обломков на проезжие части дорог.

Ночная атака РФ на Киев 1 июня

В ночь на 1 июня в Киеве, а также в ряде областей, была объявлена воздушная тревога. Как сообщили в Киевской областной военной администрации, враг для атаки использовал ракеты.

В регионе работала ПВО, и в столице прозвучала серия взрывов, а местные власти сообщили о падении обломков в двух районах Киева.

Подробности о последствиях этой вражеской ночной атаки на столицу - в материале РБК-Украина.