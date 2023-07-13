Ночная атака на Киев: полиция показала первые минуты на месте падения обломков

"Во время патрулирования в Дарницком районе патрульные Роман Дуплий и Николай Шевченко получили сообщение о падении обломков на многоэтажку. Они в считанные минуты прибыли на место происшествия, и сразу начали обследовать дом, эвакуировать жителей и осматривать пострадавших", - говорится в сообщении.

В одной из квартир полицейские обнаружили 20-летнюю женщину с ранением живота. Вместе с врачами и соседями патрульные транспортировали пострадавшую в "скорую".

В дальнейшем на место прибыли следователи для документирования очередного преступления российских оккупантов.

Ночная атака на Киев

В результате ночной атаки на Киев дронами-камикадзе зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Подольском и Дарницком районах столицы. Ранения получили четыре человека.

В КМВА сообщили, что дроны-камикадзе заходили на столицу по разным направлениям. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено около десятка враждебных целей.