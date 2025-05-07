Ночная атака на Киев: полиция показала кадры эвакуации в Святошинском районе

В ночь на 7 мая Киев подвергся очередной массированной атаке российских оккупантов. В Святошинском районе полиция эвакуировала жителей и координировала действия экстренных служб в первые же минуты после удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева .

"К сожалению, в результате подлой ночной атаки есть погибшие и травмированные, повреждены здания и автомобили. Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до ее отбоя", - добавили в патрульной полиции.

Полиция показала видео эвакуации жителей из пострадавших домов в Святошинском районе. На кадрах видно, как правоохранители стучат во все двери многоэтажки и настаивают, чтобы жители срочно покинули свои квартиры.

Патрульные эвакуировали граждан в безопасные места из домов, поврежденных в результате атаки. Также правоохранители обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта и оказывали помощь другим службам.

Атака на Киев

Напомним, российские оккупанты атаковали Киев и пригород баллистикой и дронами в ночь на 7 мая. В результате атаки врага есть жертвы и раненые, среди пострадавших - дети.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации в воздушном пространстве столицы зафиксировали одну баллистическую цель и 28 российских дронов. Силы ПВО поразили баллистику, сбитая ракета упала в Соломенском районе. Также в Киеве и в окрестностях сбили 11 вражеских дронов.

Последствия атаки РФ на Киев зафиксировали в Соломенском, Днепровском, Святошинском, Шевченковском и Голосеевском районах.

Последствия в Святошинском районе

В частности, в Святошинском районе произошло попадание обломков в девятиэтажный жилой дом.

Произошло возгорание квартир на 6-9 этажах. Пожар на площади 100 квадратных метров ликвидировали. Спасены пять человек - взрослый и четверо детей (трое детей с ожогами госпитализированы). В том числе пострадали брат и сестра 13 и 8 лет.

По данным КГВА, в целом подтверждена гибель двух и ранения шести человек, в том числе четырех детей. Зато полиция отмечает о семи пострадавших. По информации правоохранителей, в Святошинском районе еще одна жительница поврежденного дома обратилась за помощью к медикам с острой реакцией на стресс. Ей помощь оказали на месте.

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