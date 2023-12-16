Ночная атака на Киев: дроны летели с разных направлений, ПВО сбила все цели

Начальник КГВА Сергей Попко сравнил тактику врага образца мая 2023 года.

"Судя по примененному вооружению, враг как будто вернулся к тактике образца мая 2023 года. Тогда рашисты постоянно меняли, комбинировали, дежурили виды и типы средств воздушного поражения. Такой же сценарий киевляне почувствовали в первой половине декабря", - написал Попко.

Российские войска при атаке использовали ударные беспилотники, крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков, "Искандеры", "Кинжалы". Все они летели в Киев поочередно, сменяя друг друга.

Ночью 16 декабря российские войска пустили на столицу "Шахеды". Силы ПВО все сбили.

"БпЛА атаковали группами, волнами и по разным направлениям. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены", - сказал Попко.

По словам начальника КГВА, россияне усилили воздушные удары по столице Украины.

"В результате работы ПВО и падения обломков в городе никто не пострадал.

Враг усилил воздушные удары по главному городу страны. Поэтому прошу всех киевлян не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и всегда соблюдать правила безопасности! Берегите себя и близких!", - добавил Попко.

Ночная атака Киева

16 декабря во время воздушной тревоги, жители некоторых районов Киева слышали взрывы. Воздушные силы сообщали об приближении ударных беспилотников к столице.

Позже мэр столицы Виталий Кличко сообщил о работе сил ПВО.