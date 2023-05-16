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Ночная атака. Какова ее особенность и почему враг нацелен на Киев: объяснение Игната

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска во время последней атаки выпустили 6 аэробалистических "Кинжалов" по Украине. Уничтожить такое количество ракет одновременно украинским силам удалось впервые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время брифинга.

"Особенность последней атаки - это использование большого количества аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал". Такое количество именно этих средств поражения было использовано впервые", - говорит Игнат.

По его словам, это очень символично для врага - бить именно в сердце страны. Также Игнат напомнил, что столица являлась основной целью врага с первых дней агрессии России. Противник намеревался окружить и захватить Киев.

"Но врагу не удалось это сделать и сейчас просто идет "воздушный терроризм" именно столицы", - отметил Игнат.

Ночная атака России

Напомним, что сегодня ночью Россия в очередной раз массированно атаковала Украину. В общей сложности, по словам главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, было выпущено 18 ракет и все они были сбиты.

В свою очередь начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что это было уже 8-я воздушная атака на Киев с начала мая, которая стала исключительной по своей плотности. Столицу атаковали одновременно с применением дронов, крылатых ракет и баллистического ракет.

Министр обороны Алексей Резников подсчитал, что за эту и еще одну атаку оккупантов украинским бойцам удалось уничтожить уже 7 аэробалистических ракет "Кинжал", которые ранее были не по силам нашим ПВО. Таким образом, у врага остается уже менее 80 "Кинжалов".

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