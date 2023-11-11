RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ночная атака дронов. В Одесской области есть попадания

Фото: в Одесской области 11 ноября было попадание дронов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты ночью 11 ноября в очередной раз атаковали Одесскую область. Захватчики применили "Шахеды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.

Власти отмечают, что с вечера россияне дважды атаковали Одесскую область ракетами. Оккупанты ударили по дачному кооперативу. Пострадали три человека, 96-летняя женщина госпитализирована, состояние стабильное.

Также есть попадание в припортовую инфраструктуру области, люди не пострадали.

После ракет оккупанты выпустили в сторону Одесской области еще и дроны. Силы противовоздушной обороны сбили четыре "Шахеда". Но было попадание по неиспользуемым зданиям. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

Что еще известно о ночной атаке

Российские террористы этой ночью в очередной раз атаковали Украину, выпустив 31 "Шахед" и три ракеты: авиационную Х-31, "Оникс" и С-300.

Силы противовоздушной обороны сбили 19 вражеских дронов. ПВО работала в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях.

Известно, что на подступах к столице сбили все дроны. В Днепропетровской области два беспилотника попали в здание, там вспыхнул пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одессаатака дроновПВОВойна в УкраинеВойна России против Украины