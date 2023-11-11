Ночная атака дронов. В Одесской области есть попадания

Власти отмечают, что с вечера россияне дважды атаковали Одесскую область ракетами. Оккупанты ударили по дачному кооперативу. Пострадали три человека, 96-летняя женщина госпитализирована, состояние стабильное.

Также есть попадание в припортовую инфраструктуру области, люди не пострадали.

После ракет оккупанты выпустили в сторону Одесской области еще и дроны. Силы противовоздушной обороны сбили четыре "Шахеда". Но было попадание по неиспользуемым зданиям. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

Что еще известно о ночной атаке

Российские террористы этой ночью в очередной раз атаковали Украину, выпустив 31 "Шахед" и три ракеты: авиационную Х-31, "Оникс" и С-300.

Силы противовоздушной обороны сбили 19 вражеских дронов. ПВО работала в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях.

Известно, что на подступах к столице сбили все дроны. В Днепропетровской области два беспилотника попали в здание, там вспыхнул пожар.