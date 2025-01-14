Будто и не считают: машины с наибольшим расходом топлива на дорогах Украины

Понятно, что при желании в этот наш рейтинг можно включить чуть ли не каждую модель - достаточно лишь водителю перенять гоночный стиль вождения и начать игнорировать плановые техосмотры. Но мы говорим здесь о моделях с хорошим аппетитом, полученным от рождения.

Lexus LX 570

Этот премиальный автомобиль - рамный, мощный и действительно богато украшенный - эксплуатируют в основном люди, которым безразличен аппетит двигателя. Между тем, официальная документация в графе расход топлива подает аж 20,2 л/100 км (городской цикл). Еще бы, у этого японского внедорожника под капотом V-образная "восьмерка", больше некоторых 5,0-тонных грузовиков: у "Лексуса" 5,7 л объема, 367 лошадей мощности и 530 Нм крутящего момента, который отвечает за ускорение. Увы, высокий центр тяжести и комфортабельная ходовая не позволяют реализовать это потенциал полностью. А может, оно и к лучшему.

Subaru Impreza WRX

Кажется, еще вчера этих машин на украинских дорогах было в разы больше. Но такова уж судьба подобных заряженных болидов: у кого-то от чрезмерных нагрузок "сгорел" двигатель, другие сгорели сами (без кавычек), третьи стали "на прикол" из-за дороговизны ремонта... Однако, во все времена Impreza второго и третьего поколений в версиях WRX и STI на аппетит не жаловались: легендарными были не только динамика и управляемость полноприводного шасси, но и прожорливость мотора. Паспортные данные обещали средний расход 13,7 - 9,2 л/100 км, однако на деле водители сталкивались с 20 - 25 л/100 км. Виноват был не только двигатель, но и активная езда в раллийном стиле. Некоторые владельцы рассказывали нам о своих впечатлениях от цифры 40 л/100 км на указателе расхода топлива. Правда, потом обычно выяснялось, что это мгновенный расход на холодном двигателе в морозные дни.

Rolls-Royce Phantom

Понятно, что расход топлива для владельца и водителя такого авто как Rolls-Royce Phantom - на последнем месте среди всех транспортных проблем. Может, кто не знает, но до последнего времени компания не указывала в паспортных данных даже мощность мотора - писали что-то вроде обтекаемого "достаточно для ваших нужд". Однако, сегодня можем сообщить, что укомплектованный 6,75-литровым двигателем V12 Phantom потребляет около 22 литров на 100 км по городу и 12 литров на 100 км на трассе. Нам кажется, что это всех устраивает.

F-150 Raptor

Самый злой из маленьких фордовских пикапов, F-150 Raptor трудно назвать спортивным - равно как и премиальным. Но он из той страны, где стоимость топлива дольше всего оставалась (а для многих и до сих пор остается) вопросом десятого порядка. Поэтому неудивительно, что этот, простите, грузовик потребляет около 16 литров на 100 км по городу и 13 литров на 100 км на шоссе - и это в спокойном режиме. Как по нам, для автомобиля с обтекаемостью хлева и турбированным 3,5-литровым V6 при 450 лошадиных силах это еще и немного. Но, повторимся, замеры проводились отнюдь не в режиме активного драйва.

Infiniti QX80

Еще один японский люкс, популярный в определенных кругах соотечественников. Машина комфортабельная, быстрая и большая, так что ее вполне логично приводит в действие классический V-образный мотор, который создавался точно без оглядки на экономичность. Следовательно, при рабочем объеме 5,6 л и мощности 405 л.с. "восьмерка" дышит полной грудью и пьет в городе 20,6 л бензина на каждые 100 км. По нынешним временам, немало, однако за достижение первой сотни за 7,5 секунд этой трехтонной машине можно простить и не такое.

Коротко

Понятно, что для многих владельцев потребление топлива не является ключевой характеристикой - и именно на такую аудиторию ориентированы представленные здесь автомобили. Не удивительно, что для этих машин большой топливный аппетит - нормальное дело. И как бы, скажем, ни старался водитель применять приемы экономичного вождения, потребление все равно будет большим. По крайней мере, на фоне массовых семейных моделей. И если вам придет в голову приобрести когда-нибудь такое авто, этот фактор следует учесть.

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