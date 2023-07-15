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Ни на что не влияют. У Зеленского отреагировали на "покушение" на Собчак и Симоньян

Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украине не нужно "покушение" на пропагандистку телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Поскольку они ни на что не влияют.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Они нам совершенно точно не нужны. Они ни на что не влияют. Они не играют сегодня какую-то важную роль в том, что происходит, и в рамках войны в целом, и в рамках потери Россией позиций в глобальном смысле. Они лишены смысла", - заявил он.

Подоляк подчеркнул, что все, что делают Симоньян и Собчак - это на их "достаточно странную аудиторию".

Покушение на Симоньян и Собчак

ФСБ РФ заявила, что якобы предотвратила попытку "ликвидации" пропагандистки Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. При этом в "покушении" они обвинили СБУ.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что украинские спецслужбы все же стоят за некоторыми медийными случаями подрывов российских пропагандистов.

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Российская ФедерацияКсения СобчакВойна России против УкраиныМихаил Подоляк