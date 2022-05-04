RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Ні кроку назад". Зеленський заявив про новий етап у війні з РФ

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Україна зараз знаходиться на новому етапі війни з Росією, яка зухвало здійснила напад 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента

"Ми зараз бачимо, що ми не відступаємо. на сьогодні це вже новий етап. десь ми стоїмо, якісь території заблоковані, там ми чекаємо відповідну техніку з нашого боку, щоб ми могли тиснути і просуватись вперед, а на деяких територіях ми просуваємось вперед. Тому ні кроку назад", - закликав він.

За словами Зеленського, неможливо все і одразу. Спочатку треба зробити відповідні кроки, щоб зупинити війну, а потім вже вступить в силу дипломатія.

"Сьогодні бажано зробити перший етап, було, і ми його зробили - зупинити Росію, її просування вперед. Ми це зробили. Другий етап - максимально зробити так, щоб Росія відійшла з нашої території. зараз ми знаходимося у другому етапі", - зазначив він.

Вже третім етапом за словами Зеленського буде максимальне відновлення територіальної цілісності.

"Там де можна, знайти ті чи інші компроміси, людські, завдяки діалогу на словах, а не зброєю. Там Україна буде це робити, але показуючи свою позицію, як рівноправний партнер у будь-якому діалозі", - резюмував Зеленський.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна в Україні