"Ні сьогодні, ні завтра, ніколи": Байден відреагував на штурм Капітолію

Президент Сполучених Штатів Джо Байден відреагував на штурм Капітолію США, який стався 6 січня цього року. Він пообіцяв, що такого ніколи не станеться в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію NBC News.

"Ми стоїмо недалеко від місця, де у вічному спокої лежать герої, які віддали свої життя за наше сьогодення. Зовсім недавно загинули ті, хто намагався припинити насилля на священній землі. Це ніколи не відбудеться, ні сьогодні, ні завтра, ніколи", - заявив Байден.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолія, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.

Крім того, раніше повідомлялося, що ФБР шукає учасників заворушень у США, а за інформацію про причетних до бомб, які були знайдені в Капітолії, обіцяють 50 тисяч доларів.

Додамо, що правоохоронці заарештували понад 100 учасників заворушень в США 6 січня. Ще понад 200 підозрюваних були ідентифіковані.