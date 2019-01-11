"Не здаватися": юрист розповів, як ефективно боротися з поборами у школі

Відео: Як уникнути поборів у школі (video.rbc.ua)

На жаль, проблема поборів у школах є завжди актуальною. Від цього не застрахований практично жоден навчальний заклад.

Як боротися з поборами у школі? Які грошові внески під час навчання дитини внески вважаються законними, а які – ні? Із такими питаннями Styler звернувся до очільника столичної юстиції Станіслава Куценка.

Збір грошей у школі: побори чи добровільні внески?

Розрізняють законні благодійні внески, які сплачуються на офіційний казначейський рахунок школи, і незаконні плати, каже фахівець. Як їх відрізнити?

"Якщо говорити про благодійні внески, які дозволені в рамках закону, то побори – це те, що знаходиться поза рамками. Побори - це певна насильницька дія над батьками, коли їх ставлять перед фактом: "маєте заплатити таку-то суму". Причому не на рахунок школи, а на руки в конверті", - каже Станіслав Куценко.

За його словами, таке явище не повинна мати місце в школі.

Фото: "Гроші мають вноситись на казначейський рахунок конкретної школи, а не даватись в конверті" - Станіслав Куценко (pixabay.com)

"Нагадаю, відповідно до змін законодавства, яке стосується освіти, зараз батьки можуть вносити благодійні внески на рахунок школи. Це не заборонено. Але тут є ключова річ, яку треба враховувати. Головне – це саме благодійність такого внеску, а не примус. Гроші мають вноситись на казначейський рахунок конкретної школи", - пояснює він.

Все інше, що не проводиться через бухгалтерію, збирається просто в конвертах – це вже поза межами закону.

"І от коли батьків примушують це робити, то це якраз і вважається поборами. Якщо батьки мають справу із примусовим стягненням коштів, треба не зволікати і звертатись у поліцію. Якщо ж мова йде про дозволені законом благодійні внески, то я рекомендую батькам чітко відслідковувати, куди саме витрачаються їхні кошти", - каже Куценко.

Спершу до завуча, потім – в управління освіти, далі - поліція і прокуратура

Загалом, якщо побори відбуваються у класі, перш за все про це треба заявити завучу і директору. Це вища "інстанція", порівняно із класним керівником або батьківським комітетом, радить юрист.

"Але якщо ви поскаржилися, а на рівні школи після цього немає реакції, наступна інстанція, у яку треба звернутись – це управління освіти району або міста. Якщо й туди звернулися, й там немає ніякої належної реакції, то пишеться заява у поліцію. Якщо поліція не діє, то заяву у прокуратуру", - каже Станіслав Куценко.

З іншого боку, можна й не проходити всі ці інстанції, відразу написавши заяву у поліцію за місцем проживання заявника.

Фото: "В таких ситуаціях головне самому не опинятися у становищі "білої ворони", а об’єднуватися через соціальні мережі з іншими батьками" - юрист (pixabay.com)

"Звісно, бажано при цьому мати якнайбільше доказів того, що від батьків вимагають побори. Докази можуть бути різноманітні: це можуть бути письмові свідчення, і навіть листування в соціальних мережах. Будь-що, що підтверджує факт незаконного стягнення коштів, може послугувати доказом для правоохоронних органів, які візьмуться в цьому розбиратись", - додає експерт.

Не бути "білою вороною"

Дуже часто батьки дітей або навіть самі діти, з яких вимагають гроші, через своє небажання платити побори опиняються у незручних ситуаціях. Особливо часто це буває, коли серед усіх батьків дітей класу лише вони одні відмовляються давати гроші.

Часто інші батьки перебувають на стороні вчителя і щиро дивуються, чому ті не хочуть платити. Часто аргументують фразами на кшталт "Це з заради наших дітей. Хіба ви не бажаєте, щоб до вашої дитини добре ставились, щоб вона навчалася у комфорті?". Тоді батьки, які не згодні із поборами, опиняються у незручному становищі.

Станіслав Куценко підкреслює: в таких ситуаціях незгодним із поборами батькам треба взаємодіяти з іншими батьками, доносити до них свою точку зору.

"Треба взаємодіяти з іншими батьками, тому що частіше за все це проблема не одних дітей або батьків: в інших класах можуть бути однодумці. В таких ситуаціях головне самому не опинятися у становищі "білої ворони", а об’єднуватися через соціальні мережі з іншими батьками, які не бажають сплачувати примусові внески, ні в якому разі не здаватися і відстоювати своє законне право на безкоштовну освіту", - підкреслює експерт.

Нагадаємо, раніше Станіслав Куценко розповів, як в Україні за новими правилами борються з неплатниками аліментів.

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