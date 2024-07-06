"Ни дюйма на Восток". Почему Россия против расширения НАТО

НАТО довольно долго пыталось построить партнерство с Россией, но сегодня их отношения худшие со времен Холодной войны. НАТО считает РФ угрозой №1, а Москва - обвиняет Альянс в якобы нарушении давнего обещания.

Всегда ли Россия враждовала с НАТО и почему Москва против расширения блока на Восток, - в материале РБК-Украина .

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Как Советский союз просился в НАТО

В 1946 году премьер-министр Британии Уинстон Черчилль заявил об угрозе новой войны для западных стран, возникающей из-за Советского союза и распространения коммунизма. Тогда Черчилль призвал к жесткой политике в отношении СССР и настаивал на создании западного оборонного союза, а уже 4 апреля 1949 года был создан Североатлантический альянс.

И хотя НАТО создавали, в том числе для сдерживания советского экспансионизма, сам Советский союз несколько раз пытался присоединиться к блоку.

В 1954 году Москва предложила присоединить СССР к НАТО (о желании стать членами альянса также заявили Украинская и Белорусская ССР), но получила отказ.

Фото: Дуайт Эйзенхауэр и Никита Хрущев (Getty Images)

Тогдашний президент США Дуайт Эйзенхауэр спрашивал секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева, который до этого угрожал уничтожить НАТО, действительно ли Советский союз готов стать частью блока. Но в итоге этому помешал отказ со стороны Великобритании и Франция. "Нереальная природа предложения не заслуживает обсуждения", - говорилось в их официальном заявлении.

В 1983 году в Европе ходили слухи, что о вступлении в НАТО думал и тогдашний генсек Союза Юрий Андропов, но уничтожение советским истребителем пассажирского самолета Южной Кореи над Сахалином поставило точку в этом вопросе.

Отношения России с НАТО

После развала Советского союза между Россией и НАТО достаточно быстро установились отношения.

В 1994 году Москва присоединилась к программе Партнерство ради мира, а в 97-м между Россией и НАТО был заключен так называемый основополагающий акт, в котором стороны выражали решительное желание "совместно строить длительный и всеобъемлющий мир в евроатлантическом регионе на принципах демократии и безопасности, основывающейся на сотрудничестве". Уже во время президентства Владимира Путина в 2002-м был создан Совет Россия-НАТО (между Украиной и Альянсом такой совет образовался только в прошлом году).

В 2000 году, по словам тогдашнего генсека НАТО Джорджа Робертсона, Путин даже намекал на желание присоединиться к Альянсу. "Когда вы пригласите нас в НАТО?", - сказал однажды Путин во время встречи с Робертсоном.

В ответ тот предложил России подать заявку на вступление, как это должны делать все страны, ведь НАТО никого само не приглашает. Но Путина такой сценарий не устраивал, потому что РФ "не стоит в одном ряду со многими не имеющими значения странами", вспоминал Робертсон в интервью The Guardian в 2021 году.

Фото: Владимир Путин на саммите НАТО в Бухаресте (flickr.com/andrei89)

Путин и сам рассказывал, что просился в НАТО, но якобы получил тогда от США "очень сдержанную реакцию" в ответ.

"Скажу сейчас то, чего никогда не говорил публично. В 2000 году во время визита в Москву президента Клинтона, я спросил его, а как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО. Не буду раскрывать все подробности той беседы, но реакция на мой вопрос внешне выглядела, скажем так, очень сдержанной", - рассказывал диктатор в феврале 2022 года.

Однако НАТО всегда пыталось поддерживать партнерство и дружбу с Россией, несмотря на ее агрессию против Грузии или оккупацию украинского Крыма и части Донбасса. Но отношения между Альянсом и Москвой все время ухудшались, а Кремль превращал НАТО в главного врага России в глазах россиян. И только полномасштабное вторжение в Украину заставило НАТО признать Россию главной угрозой Альянсу.

Почему Россия против расширения НАТО

Незадолго до полномасштабного вторжения в Украину и на фоне усиления евроатлантических усилий Киева Путин выступил против расширения НАТО на Восток, в том числе путем присоединения Украины, поскольку это будет угрожать безопасности России.

"Представьте себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время ракеты от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?", - говорил он в июне 2021 года.

В том же году Путин потребовал от Запада гарантий того, что НАТО не будет расширяться в сторону России и не примет в свой состав Украину. В декабре Москва отправила Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности, предполагавший не только обещание не расширяться на Восток, но и не размещать войска НАТО в странах, присоединившихся к Альянсу после 1997-го. В частности, это страны Восточной Европы и Балтии.

Такое требование российский диктатор объяснил тем, что НАТО еще в 90-х якобы обещало России не расширяться на Восток, но нарушило обещание.

"Ни дюйма на Восток, - сказали нам в 90-е годы. И что? Обманули! Нагло обманули. Пять волн расширений НАТО! Не мы кому-то угрожаем. Разве мы пришли к границам США или границам Британии? К нам пришли", - жаловался Путин в декабре 2021 года.

Речь идет о разговоре, якобы состоявшемся в феврале 1990 года между госсекретарем США Джеймсом Бейкером и последним секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым, во время которого американец якобы спросил: "Как насчет того, чтобы вы отдали нам вашу часть Германии, а Запад соглашается, что НАТО не продвинется ни на дюйм на Восток?".

Фото: Владимир Путин и Джордж Робертсон (Getty Images)

Никакого официального соглашения по итогам этого разговора заключено не было, да и такой вопрос, если и имел место действительно, то был скорее гипотетическим предложением, а не обещанием (тем более Восточная Германия объединилась с Западной отнюдь не по добровольному согласию Москвы). Но именно этот разговор Путин неоднократно использовал в качестве доказательства того, что НАТО якобы нарушило данное Москве обещание.

Но расширение НАТО начало Путина на самом деле беспокоить только недавно (хотя Москва всегда была против евроатлантической интеграции Украины). Как рассказывал экс-генсек Робертсон в интервью австрийской газете Die Presse, у него было девять встреч с Путиным тот ни разу не упоминал о расширении НАТО. Единственное, что его беспокоило, по словам Робертсона, - корректировка договора об обычных вооруженных силах в Европе после присоединения к НАТО стран Балтии.

"Это было решено, и Путин сказал: "Мне этого достаточно". Все сегодняшние заявления Путина - это лишь повод для оправдания его агрессивного поведения. Кстати, Путин также подписал Римскую декларацию на саммите НАТО в 2002 году, которая закрепляет территориальную целостность всех государств", - говорил бывший генсек.

Сегодня же Россия и НАТО являются фактическими врагами. Кроме того, Москва ведет активную гибридную агрессию в отношении стран-членов Альянса, от дезинформации и кибератак до диверсий и провокаций. И учитывая полномасштабную войну в Украине и все более агрессивные шаги России в сторону НАТО, говорить о возвращении к "добрососедским" отношениям в ближайшие годы или даже десятилетия не приходится.