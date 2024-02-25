Приднестровье будет проситься в состав России? В ГУР отреагировали на слухи

Информация о том, что так называемая "Приднестровская Молдавская Республика" будет просить в состав России 28 февраля, не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Как пишет ГУР, депутаты непризнанного Приднестровья не планируют обращаться к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой войти в состав России во время съезда 28 февраля.

"Распространение информации о якобы таких намерениях носит все признаки сознательной дезинформационной кампании с целью дестабилизации ситуации в регионе", - добавляет разведка.

Вопросы Приднестровья

Приднестровье является одним из регионов Молдовы, который провозгласил свою якобы "независимость" еще в 1990 году. Так называемую "республику" не признало ни одно государство. В частности Приднестровье поддерживает Россия. Страна-террорист оказывает ему военную, экономическую, политическую и дипломатическую поддержку, а также удерживает там более тысячи военных.

Недавно появилась информация о том, что так называемые депутаты всех уровней Приднестровья планируют просить Путина присоединить регион к составу России во время съезда 28 февраля. Как писал Институт изучения войны (ISW), представители непризнанной "власти" могут организовать фейковый псевдореферендум.