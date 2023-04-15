НХЛ завершила регулярный сезон: известны все пары плей-офф Кубка Стэнли

Встреча в Коламбусе между "Блю Джекетс" и "Баффало" не имела турнирного значения. И хозяева, и "Сейбрз" потеряли шансы на выход в стадию матчей на вылет, поэтому играли за свой престиж.

"Коламбус" повел на первой минуте усилиями Гудро. Впрочем, дальше за дело взялись гости. Тремя шайбами во втором периоде "Баффало" полностью перевернул игру. Гол Энгла вернул "Блю Джекетс" в поединок на финальные 20 минут. Но там Миттелстадт и Кребс обеспечили победу "Сейбрз" (5:2).

"Колорадо" же приехал в Нэшвилл с намерением выиграть Центральный дивизион. "Эвеланш" шокировал хозяев в первые пять минут, когда отличились дважды усилиями Тейвза и Маккиннона. Последний стал главным героем поединка, оформив хет-трик. Хотя "Нэшвилл" боролся до последнего и уступил минимально (3:4).

Благодаря победе "Колорадо" обошел "Даллас" наверху дивизиона. "Эвеланш" набрали 109 очков, а у "Старз" осталось на пункт меньше. Действующий обладатель Кубка Стэнли в первом раунде плей-офф встретится с "Сиэтл Кракен". Те финишировали на 4-й строчке Тихоокеанского дивизиона.

Все пары плей-офф Кубка Стэнли-2023:

"Колорадо" – "Сиэтл"

"Даллас" – "Миннесота"

"Вегас" – "Виннипег"

"Эдмонтон" – "Лос-Анджелес"

"Бостон" – "Флорида"

"Торонто" – "Тампо-Бей"

"Каролина" – "Айлендерс"

"Нью-Джерси" – "Рейнджерс"

Первые матчи плей-офф состоятся в ночь с понедельника на вторник. В частности, домашние поединки сыграют "Каролина", "Бостон", "Даллас" и "Эдмонтон". Финал Кубка Стэнли, вероятнее всего, пройдет в июне.