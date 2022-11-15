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НХЛ ввела в Зал хоккейной славы трио ветеранов "Ванкувера" и чемпиона Турина-2006

Фото: Новые члены Зала хоккейной славы в Торонто (facebook.com/Canucks)
Автор: Антон Федорцив

Зал славы хоккея в канадском Торонто принял в свои ряды бывших звезд Национальной хоккейной лиги Роберто Луонго, Даниэля и Хендрика Сединов, а также Даниэля Альфредссона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Торжественная церемония принятия новых членов элитного клуба состоялась в столице провинции Онтарио. Карьеры квартета легенд связаны с канадскими командами.

Вратарь Луонго вырос в Квебеке, а львиную долю игровой карьеры провел в составе "Ванкувер Кэнакс" (7,5 сезонов). Братья Седины отыграли в команде все 17 сезонов за океаном. Оба брали "Арт Росс Трофи" – приз самому результативному игроку регулярного чемпионата (Хенрик в сезоне 2009/10, а Даниэль – годом позже).

Тем временем экс-форвард Альфредссон был задрафтован "Оттавой" в 1994 году. Провел за "сенаторов" 17 сезонов. Последний в карьере сезон отыграл в составе "Детройт Ред Уингз".

Ни один из новых участников Зала хоккейной славы не выиграл Кубок Стэнли. Однако Альфредссон и братья Седины взяли "золото" зимних Игр-2006 со сборной Швеции, а Луонго триумфовал на Олимпиадах в Ванкувере (2010) и Сочи (2014) в составе сборной Канады.

К слову, ранее форвард "Вегаса" Кессел обновил рекорд НХЛ по количеству сыгранных подряд матчей.

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