Керівництво МГЗ та митниці обговорили вихід з конфлікту на нараді в Мінфіні

Миколаївський глиноземний завод (МГЗ) заявляє про зміну ситуації з розмитненням бокситової сировини в місцевому порту. Про це повідомляє прес-служба компанії за підсумком спільної наради, організованої Міністерством фінансів України, передає РБК-Україна.

"Керівництво Миколаївського глиноземного заводу та представники влади домовилися про те, що починається, як передбачає законодавство, розмитнення бокситу, зупиненого раніше в порту Миколаєва Чорноморською митницею", - йдеться в прес-релізі МГЗ.

При цьому уточнюється, що на зустрічі, яку міністр фінансів України Сергій Марченко провів з керівництвом державної митної служби та МГЗ, були присутні заступник міністра фінасів Юрій Драгончук, в.о голови митниці України Ігор Муратов, в.о. начальника Чорноморської митниці Олександр Щуцький, генеральний і фінансовий директора МГЗ Віктор Кожевников і Галина Кравченко.

"На нараді керівники міністерства фінансів говорили про необхідність дати підприємству можливість працювати в нормальному режимі. Уряд зацікавлений, щоб завод стабільно працював, забезпечуючи людей заробітною платою, а держава - відрахуваннями податків у бюджет, тому перешкод з боку митниці в оформленні бокситів більше бути не повинно", - резюмується в інформації МГЗ.

Нагадаємо, 30 квітня керівництво Миколаївського глиноземного заводу заявило про вимушене припинення виробництва у зв'язку з неправомірним блокуванням Чорноморської митниці в порту надходжень бокситової сировини.