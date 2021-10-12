У МГЗ заявили, що у разі зупинки заводу, бюджет втратить мільярди гривень

При цьому завод, за його словами, - єдине унікальне підприємство, у складі якого є морський порт. Це один з найбільших морських терміналів.

"На нас заробляє понад 500 мільйонів на рік Державна морська адміністрація, порівнянну суму отримує і ДП "Укрзалізниця". Зауважте, що все це великі державні підприємства, які, своєю чергою, теж є великими платниками податків", - зазначила Кравченко.

Крім цього, МГЗ - один з найбільших споживачів газу і найбільший споживач каустичної соди в Європі. В Україні її виробництвом займається лише одне підприємство - "Карпатнафтохім" в м.Калуш Івано-Франківської області. Тому будь-які проблеми у Миколаївського глиноземного, моментально відіб'ються на всьому європейському ринку каустика і на Калуському підприємстві в першу чергу.

Це далеко не весь список контрагентів заводу, які можуть постраждати в разі зупинки МГЗ. Значні втрати понесуть також бюджети країни і області – тільки за ці 9 місяців МГЗ сплатив 854 мільйони гривень податків.

Більш того, за словами Кравченко, якщо підприємство зупиниться, постраждають 4400 домоволодінь, а це близько 20 тисяч осіб.

"Давайте порахуємо, що втратить економіка регіону. Якщо середню зарплату, помножити на 4,4 тисячі наших працівників і на 12 місяців – це 1 мільярд 151 мільйонів гривень на рік доходів домогосподарств, яких не буде. Цю суму втратить ринок, малий і середній бізнес Миколаївській області – вони не реалізують товарів на цю суму, не отримають доходів, відповідно, не заплатять податків. Потім ці 4,4 тис. осіб втратять роботу, це буде суттєве додаткове навантаження на фонд зайнятості", - резюмувала вона.