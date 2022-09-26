НФЛ выбрала обладательницу 9 "Грэмми" хедлайнершей шоу в перерыве Супербоула-2022

Звездная певица Рианна станет главным действующим лицом шоу в перерыве финального матча за звание чемпиона Национальной футбольной лиги по итогам сезона-2022.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НФЛ .

34-летняя исполнительница из Барбадоса выступит во время самого популярного спортивного события США. Супербоул LVII состоится 12 февраля в Глендейле, Аризона.

Рианна станет очередной звездой в финалах сезона НФЛ. Ее приглашение стало началом сотрудничества лиги и Apple Music. В ближайшие месяцы спортивные и музыкальные фанаты узнают эксклюзивные подробности и краткую программу выступлений в соцсетях платформы.

В предыдущие годы во время Супербоула прошли концерты The Weeknd, Дженнифер Лопес, Шакиры, Джастина Тимберлейка, Леди Гаги, Кэти Перри, Бруно Марса, Принса, Мадонны и многих других. В перерыве финала-2021 выступили Dr. Dre, Снуп Догг, Эминем, Мэри Джей Блайдж, 50 Cent и Кендрик Ламар.

Супербоул LVI принял Инглвуд в агломерации Лос-Анджелеса. В решающем поединке сошлись "Лос-Анджелес Ремс" и "Цинциннати Бенгалз". Матч завершился победой калифорнийцев (23:20).

Кто такая Рианна

Барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, дизайнер и филантроп. В 16 лет перебралась в США для старта певческой карьеры.

Дебютный студийный альбом Рианны – Music of the Sun – в 2005 году попал в десятку лучших альбомов Billboard 200. Продав свыше 250 миллионов пластинок по всему миру, она вышла на второе место в списке самых популярных певиц всех времен.

В коллекции наград Рианны 9 призов "Грэмми", 13 American Music Awards, 12 премий Billboard Music Awards, 6 рекордов Гиннеса. Состояла в отношениях с музыкантом Крисом Брауном, а с 2020-го встречается с рэпером ASAP Rocky и родила от него сына.