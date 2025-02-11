За необычными суперкарами Ferrari выстраивалась очередь на несколько лет: подробности

Отмечается, что производственный цикл Ferrari расписан до конца 2026 года. Однако речь идет лишь о суперкарах, адаптируемых под индивидуальные запросы заказчиков. Наиболее популярен 12Cilindri с 6,5-литровым атмосферным V12.

Два года придется ждать не всем: в Ferrari добавляют, что такой срок ожидания для клиентов, желающих приобрести персонализированный суперкар. Нестандартные модели предлагается пока что покупать "с рук".

При этом в Ferrari обеспокоены тем, как некоторые клиенты украшают автомобили: возможность выбирать необычные цвета и опции рождает суперкары, которые вредят имиджу компании. В связи с этим в Ferrari собираются пересмотреть доступные опции: например, красить машины в розовый в Маранелло больше не будут.

Конечно, производитель не может помешать заказать желаемый оттенок у сторонних мастеров. Однако клиент со слишком экстравагантным вкусом может быть внесён в чёрный список с запретом покупать Ferrari в будущем. Это смелый шаг, учитывая то, что 20 процентов выручки Ferrari в прошлом году пришлось на кастомизированные машины.