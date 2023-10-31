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Необычная тенденция. Оккупанты перетягивают из Мариуполя живую силу на фронт (фото)

Фото: оккупанты перетягивают из Мариуполя живую силу на фронт (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские захватчики, вероятно, испытывают нехватку живой силы на линии фронта, поэтому стягивают из Мариуполя грузовики с военными. При этом замечена необычная тенденция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Большая колонна восемь грузовиков с живой силой через Стан 3000 (Листопрокатный стан 3000 Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, - ред.) в направлении центра города и дальше в направлении Никольского", - рассказал он.

 

По словам советника мэра, маршрут перемещения указывает на то, что личный состав содержался на территории ММК им. Ильича как пункта базирования и оттуда перекидывается в направлении или Полог  или Угледара через Малоянисоль.

"Интересная и необычная тенденция вытягивания резервов именно из Мариуполя", - констатировал Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

Ранее Россия перебросила во временно оккупированный Мариуполь и район около 5 тысяч новых резервов. Главное их отличие - две пушки на шевронах. Как отмечал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, последнее подобное введение новых резервов в Мариуполь фиксировалось в апреле 2023 года. Подробнее о том, для чего нужна подобная переброска живой силы в Мариуполь - читайте в материале РБК-Украина.

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Мариуполь