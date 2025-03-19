Необычный транспорт с автомобильными двигателями: от саней до камикадзе

Были времена, когда машины щедро делились своим силовым агрегатом с другими видами транспорта. Почему же в наше время автомобильный двигатель можно увидеть только под капотом автомобиля?

Самолет и Porsche: Mooney M20L PFM

Оппозитный двигатель-боксер от спортивных автомобилей Porsche давно нравился производителям легкомоторных самолетов. Последняя на сегодня - хотя и неоднозначная по результату - попытка подружить их состоялась в 1988 году. Тогда производитель частных самолетов Mooney запустил в серию модель M20L PFM, где последние три буквы означали Porsche Flug Motor (летающий двигатель Порше).

Шестицилиндровый оппозитник от Porsche 911 словно сам просился под капот самолета: плоский, легкий, с удобным для авиации воздушным охлаждением, да еще и с хрестоматийной немецкой надежностью. Потребителям его старались подать как экономичный и работающий комфортно, без вибраций и лишнего шума. И характеристики были красивые: Porsche Flug Motor при объеме 3,164 л в надувной версии выдавал 260 лошадиных сил, а в атмосферной - 210 л.с.

Но, как ни странно, американским пилотам (США - основной рынок малой авиации) идея экономичного самолета не зашла. Спрос был маловат, и в 1990 г. производство двигателя было прекращено. А потом дошло до того, что в 2005 г. Porsche выкупила те самолеты с PFM, которые оставались в строю, чтобы не иметь хлопот с их сервисной поддержкой. При этом те владельцы в Европе, Австралии и Америке, которые отказались продавать производителю своих птичек, до сих пор пользуются ими: авиационный мотор "Порше" оказался очень долговечным и надежным.

Лодка-камикадзе и Toyota: Shinyo

Кроме хорошо известных самолетов-камикадзе под конец Второй мировой войны в Японии появились лодки-камикадзе. Моряки классифицировали их как штурмовые лодки, но для людей непосвященных это больше похоже на управляемую торпеду. Скоростной катер, разогнавшись до 55 км/ч, под управлением одного человека должен был прорваться сквозь заградительный огонь кораблей эскорта и удариться носом в борт важнейшего корабля или судна конвоя. Удар активировал взрыв 300 кг тротила, чего было достаточно для поражения, скажем, небольшого авианосца. Использование многочисленных Shinyo (построили 6200 штук) не было особенно удачным, но нам интересно другое.

До достойной по морским меркам скорости катер-камикадзе разгонял автомобильный двигатель - рядная шестерка Toyota KC мощностью 67 лошадиных сил. Примечательно, что вообще-то это был скопированный американский мотор Chevrolet Stovebolt 207 образца 1933 года, но японцы не просто воссоздали его на собственных заводах, но и немного добавили ему мощности.

Снегоход и Chrysler: Tucker Sno-Cat Type 743

Один из самых известных покорителей Антарктиды и Южного полюса - американский снегоход Tucker Sno-Cat - тоже использовал автомобильный двигатель. И он был тоже марки Chrysler, но на этот раз - в виде V-образной восьмерки. Специально подготовленные для антарктических маршрутов несколько машин имели бензиновый двигатель мощностью 182 л.с. с приводом на четыре отдельных гусеницы. 6-метровая машина весом 3,5 тонны развивала максимальную скорость 25 км/ч и могла перевозить грузы весом до 2,7 тонны. Сжигая 70 литров топлива на каждые 100 километров, четыре этих вездехода пересекли всю Антарктиду, преодолев 3473 километров за 98 дней.



Вкратце

В те давно забытые времена, когда конструкторы-мотористы имели только одну задачу - снять с вала мотора нужную мощность и крутящий момент, двигатели различного назначения мало отличались между собой. Точнее, совсем не отличались. Один и тот же агрегат можно было увидеть и под капотом грузовика, и представительского седана, и легкого танка, и даже самолета

Теперь все не так: автомобильному двигателю мало выдать нужную мощность. Он должен быстро прогреваться, мало весить, мало есть, не загрязнять атмосферу, не шуметь, не дрожать... Да, всем этим требованиям он сегодня соответствует - но из-за этого он не годится ни для танка, ни для лодки, ни для самолета... Кто знает, может оно и хорошо.

При подготовке статьи были использованы материалы Automobilist и World War II Database.