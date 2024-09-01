Непонятные запахи в салоне авто: чем они угрожают

Как и сто лет назад, водитель современного автомобиля воспринимает информацию всеми своими органами чувств. И если в салоне появляется новый запах, следует понимать, что это не просто дискомфорт – это сигнал об определенных событиях, а то и о явных технических неурядицах. Что автомобилисту нужно знать об этом?

Опытные автовладельцы знают, что чаще всего в машине пахнет ее багажом – тот или иной груз оказывается "ароматным" либо изначально, либо вследствие нарушения упаковки. Никакие перегородки между багажным отсеком и салоном проникновению запаха не препятствуют. Но сегодня мы будем говорить не об этом.

Запах бензина (дизеля)

Запах горючего может быть вашим и не вашим. Чужой за полминуты исчезнет, а ваш будет более стойким. Распространять запах бензина могут другие машины, которые находятся рядом на дороге – например, у коллеги рядом может быть открыта пробка бензобака или проблемы с топливной системой, когда бензин или ДТ частично не сгорает и вылетает в атмосферу из выхлопной трубы. Хуже, если запах горючего не пропадает долго – значит, его распространяет ваша машина. Наиболее вероятная причина – разгерметизация бака или топливопровода, причем последние могут быть нарушены как под капотом, так и под днищем. Случай довольно неприятный, особенно если бензиновая машина, потому что этот вид горючего готов вспыхнуть в любой момент – например, от искры, выбитой камнем, выскочившим из-под колеса.

Пахнет газом

Для украинских путей это довольно распространенный аромат, ведь у нас больше половины легковых автомобилей работают на пропан-бутане LPG. Производители которого, между прочим, специально ароматизируют его специальным веществом, чтобы пользователь получал сигнал о возможной протечке. Скорее всего, о протечке и идет речь, но это не повод для паники, потому что на открытом пространстве газ не накапливается и взрывоопасной концентрации не возникнет. Понятно, что утечку газа нужно устранить, но она тоже может быть не вашей, а от соседней машины – из нарушенного газопровода или из выхлопной трубы. Если будете проверять "на запах" свою машину, имейте в виду, что из выхлопной трубы газом может пахнуть только в некоторых режимах – на холостом ходу, при перегазовках или на высоких оборотах.

Запах болота

Некоторые владельцы чувствуют легкую болотную свежесть по несколько раз в день – она доносится из дефлекторов кондиционера, в котором часто обитают целые колонии плесени и грибков. Этих "окупантов" можно вывести специальной обработкой на СТО или собственными руками с помощью специального препарата в аэрозольном баллончике. Более мощная "болотная атака" на атмосферу салона может быть со стороны луж воды, которая собирается под ковриками в салоне – естественно, когда кузов машины испытывает трудности с герметичностью. Явление очень досадное, ведь с него начинается разрушение кузова от ржавчины.

Пахнет гарью

Прежде всего, это запах пожара – и поэтому нужно немедленно принять меры для выяснения ситуации. К счастью, чаще всего это всего лишь подтверждение того, что вы догнали старый автобус или не менее уважаемый дизельный грузовик. Кроме того, мощным запахом горелой химии сопровождается подгорание дисков сцепления при неправильных манипуляциях водителя с педалями – например, во время буксования в снегу или луже, при неумелых переключениях передач. Если же говорить о пожаре, то гореть могут:

провода электрооборудования;

шланги, тряпка или другой предмет, попавшие на детали выхлопной системы – под капотом или под днищем;

горючее, протекающее из поврежденной топливной системы и попадающее на горячие детали выхлопа.

Если вы почувствовали запах гари, быстренько выясните направление его попадания в салон: с улицы, из салона, из-под капота, из-под днища и т.д. Если есть подозрения, что источник запаха в вашем автомобиле, нужно остановиться и выяснять ситуацию в деталях.

Если коротко

Если ваш автомобиль уже в пожилом возрасте, контроль за его состоянием должен включать и отслеживание запахов. Да, звучит немного странно, но это поможет вам среди прочего вовремя заметить техническую проблему и решить ее, пока она не получила развития и не привела к масштабному ремонту.