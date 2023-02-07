Невыполнимая задача от Путина. Эксперты объяснили цели оккупантов в Бахмуте и Угледаре

Бахмут и Угледар остаются одними из самых горячих точек на Донбассе. Российские войска пытаются прорвать украинскую оборону в районе этих городов на пути к выполнению задачи от Кремля - полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

О том, почему для россиян так важен успех на этих направлениях и какие у них намерения - РБК-Украина рассказали в комментарии военные эксперты.

"Клещи" или как оккупанты мечтают окружить украинские силы

Как сказал изданию экс-начальник прес-сслужбы Генерального штаба ВСУ полковник Владислав Селезнев, сейчас оккупанты пытаются создать так называемые "клещи", чтобы взять в окружение группировку украинских сил, действующих на восточном фланге.

"Но путинская армия не имеет достаточного количества ресурсов для того, чтобы осуществить такой шаг. Поэтому они теми малыми группами, которые имеют в наличии, атакуют почти непрерывно. Нет сейчас волн российских атак, ведь они продолжаются постоянно и иногда по 10 часов непрерывно. Мы видим как следствие в сводках Генштаба огромное количество потерь РФ", - говорит Селезнев.

Однако, по словам эксперта, не стоит недооценивать врага.

"Ситуация для наших сил очень сложная. Идут невероятно сложные бои вблизи Угледара, россияне пытаются взять в окружение с флангов украинских бойцов, защищающих этот город. Поскольку лобовая атака привела к огромным потерям РФ и никаких территориальных достижений им не дала", - объясняет Селезнев.

Бои за Бахмут

По поводу Бахмута, как отметил эксперт, сейчас идут бои за город как в его середине, так и на окраинах.

"Боевые действия там проходят в самом городе: на юге и на востоке. То есть, как в этих частях Бахмута, так и на его окрестностях продолжаются уличные бои и для атакующих подразделений они являются наиболее сложными и приводят к бешеным потерям", - рассказывает Селезнев.

Впрочем, несмотря на этот фактор, путинская армия пытается продвигаться вперед, но темпы продвижения врага незначительны, где-то несколько сотен метров в неделю и безумные потери, объясняет эксперт.

"Однако россияне прут, ведь пытаются выполнить план Путина касательно полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Поэтому в целом ситуация достаточно сложная, но динамичная. И думаю, что в ближайшие дни мы будем видеть, будут ли российские войска хоть какой-то успех", - считает Селезнев.

Он уверен, что бои будут продолжаться и объяснил, почему именно сейчас они активизировались.

"У Путина есть окно возможностей где-то до начала-середины марта, когда в украинскую армию масштабно начнет поступать войска помощь от наших западных партнеров. И здесь уже украинская сторона должна перехватить инициативу, имея количество заявленного вооружения", - добавляет Селезнев.

Не города, а укрепрайоны

Военный эксперт, полковник Роман Свитан обращает внимание - нужно рассматривать намерения противника не в качестве захвата городов, таких как Бахмут и Угледар, а прорыв украинских укрепрайонов.

Бои за Угледар

"Тут дело не в населенных пунктах, а направлениях продвижения, которые россиянам нужны для захвата Донецкой области. То есть они планируют с юга выйти со стороны Угледара в сторону Покровска и Доброполья, чтобы зайти вдоль границы Донецкой области с юга. И вот им здесь уже мешает Угледар", - объясняет Свитан.

Эксперт отмечает, Угледар мешает противнику не как город, а именно как укрепрайон протяженностью в несколько десятков километров, который не дает войскам РФ выйти вдоль границы Донецкой области с юга в тыл нашей донецкой группировки.

"Наступают они в направлении Угледара для того, чтобы прорвать фронт, но мы его хорошо удерживаем. Поскольку сам Угледар является нашим укрепрайоном (не весь город, но его части - такие, как промзона)", - говорит Свитан.

Эксперт добавляет, что россияне будут пытаться дальше штурмовать Угледар, пытаясь как-то обойти или стать ближе к Запорожской области - в районе Гуляйполя, к западу от Угледара.

"Что касается Бахмута, то опять же рассматриваем не как сам город, а наш укрепрайон, тянущийся от Бахмута до Северска. Это и (Донецкий - ред.) кряж, который находится за Бахмутом и Соледаром и дальше идет к Северскому Донцу. Так вот, этот укрепленный район россияне пытаются пробить для того, чтобы выйти на Славянск и Краматорск и дальше на границу Донецкой области", - рассказал Свитан.

Стратегическая задача Путина

То есть, по словам эксперта, сейчас оккупаты пытаются выполнить стратегическую задачу (глава Кремля Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Луганской и Донецкой областей): оттеснить наши войска, а это возможно в том случае, если обнять двумя "клешнями" Донецкую область с юга и севера.

Особенности рельефа мешают врагу

Полковник Роман Свитан указал на важную вещь, которая тоже усложняет врагу операции на востоке, а именно особенности рельефа и укрепления украинских бойцов.

"Если же допустить выход наших сил из Бахмута, как вышли из Соледара, то все равно россияне дальше на запад не пройдут. Ведь там именно Донецкий кряж, превышение до сотни метров и мы не дадим его пройти. Поэтому оккупанты и бьются в районе Бахмута", - обращает внимание Свитан.

Он акцентировал, сам по себе город Бахмут хороший укрепрайон, поскольку там большая промзона и есть дома, хоть уже разрушенные, но все равно хорошие для укрепления.

"Противник пытается пробиться в Бахмут или его обойти, но у него не стоит задача взять город как "приз". У россиян задача идти дальше, а дальше мешает и Донецкий кряж. При чем на этом кряже за Бахмутом находится Часов Яр, за который могут проходить основные бои... То есть они пытаются выполнить так называемый "охват клешнями", но этого не получается", - отметил Свитан.

Эксперт добавляет, что впереди у россиян очень много проблем для выполнения задачи по оттеснению украинских войск с территории Донбасса.

"Это невыполнимая задача на данном этапе однозначно с теми силами, которые имеют РФ и будут иметь в ближайшие полгода", - констатирует Свитан.

Поэтому, по мнению эксперта, оккупанты будут пытаться биться, забрасывать поле боя своими телами, а может и техникой, но прорывных действий у них там не получится.

"У нас по сравнению с противником лучшее стратегическое положение сейчас. Мы на высоте, на кряже останавливаем россиян сверху вниз. При этом противник пытается в свою очередь снизу вверх идти, а это очень значительные потери", - подытожил специалист.