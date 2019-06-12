Незалежним головою СБУ міг би стати Радецький, - експерт

Главою Служби безпеки України (СБУ) правильно призначати не юриста "Квартал-95", а справжнього професіонала, який має авторитет у ветеранів АТО. Таку думку в ефірі телеканалу "Прямий" висловив експерт Юрій Кочевенко, передає РБК-Україна.

"Щодо нових призначень. Баканов. Присвоїли йому звання лейтенанта. Фактично він зараз очолює СБУ. Юрист 95-го кварталу. Якщо вже було у Зеленського бажання показати новий курс, оновлення, тоді насправді знайди людей, які є професійними, незаплямованими, з репутацією, ветерани АТО. Щодо голови СБУ, можна Олександра Радецького, який має повагу та авторитет серед добровольців, ветеранів АТО. А замість цього маємо Бухарєва – главу СЗР з медаллю від Росії...", - заявив він.

Раніше в статті "Апострофа" вже з'являлася інформація про те, що кандидатура Радецького могла б бути цілком компромісною і професійною для призначення його у керівництво СБУ.

Наприклад, екс-президент України Леонід Кравчук вважає: "Я його знаю по батькові, тому що батько був міністром оборони, коли я був президентом. І я не раз чув по телефону, коли він спілкувався з сином, що той чоловік освічений, врівноважений, аналітично мислить і не має інших цілей, крім як служити Україні. Таке, принаймні, у мене склалося враження".

Нагадаємо, що раніше під стінами Адміністрації президента України відбувся мітинг ветеранів і добровольців АТО, де вони вимагали реформи СБУ і призначення на посаду справжнього патріота і професіонала. Там вперше і було озвучене прізвище Радецький.

В даний момент президент України прийняв рішення про призначення голови СБУ, а виконуючим обов'язки є його друг дитинства Іван Баканов.

Олександр Радецький – генерал – майор, 45 років. Радецький обіймав посаду начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ. Перед тим, у 2007-2010 роках, очолював управління СБУ в Тернопільській області. Був призначений заступником голови спецслужби 19 липня 2015 року і не пропрацювавши й трьох тижнів подав прохання про відставку. У відкритому листі він пояснив своє рішення "неготовністю бути весільним генералом" і "реально боротися з корупцією".

Батько Радецького – Віталій Радецький – генерал армії, в 1993-1994 роках обіймав посаду міністра оборони України.