Незалежна споживча експертиза назвала найякіснішу курятину на українському ринку

Курятина виробництва українського агроіндустріального холдингу МХП, яка представлена на ринках 80 країн світу, за підсумками незалежного дослідження Центру експертиз "ТЕСТ" отримала найвищі оцінки за всіма ключовими параметрами якості.

Із шести відібраних у роздрібному продажі зразків популярних серед українських споживачів марок незалежна експертиза поставила оцінку "відмінно" за сукупністю параметрів якості лише продукції бренда "Наша Ряба" МХП. Про це сказано в підсумковому звіті Центру незалежних споживчих експертиз.

"При порівняльному тестуванні продукцію перевірили за різними показниками, насамперед, для визначення її безпечності. Також оцінили, наскільки правильно розроблене м'ясо, його товарний вигляд. З урахуванням результатів перевірки в лабораторії, органолептичної оцінки, а також зауважень щодо маркування та пакування, були виставлені загальні оцінки", — розповіли автори експертизи у підсумковому звіті за результатами аналізу зразків фасованого курячого філе популярних серед українців брендів "Гаврилівські курчата", "Знатна курка", "Львівська курка", "Наша Ряба", "Чебатурочка" й "Епікур".

Найкращий захист продукту та достатній термін зберігання забезпечують використовувані брендом "Наша Ряба" лоток і захисне середовище — за критерієм якісної упаковки продукція МХП отримала найвищі оцінки. Водночас автори експертизи попереджають, що найбільш ризикованим є для споживача той продукт, який не має заводської упаковки: "Це найгірший варіант з гігієнічної точки зору та можливості обвітрювання. Найліпший варіант – лоток і метод фасування у захисному середовищі".

Продукція бренда "Наша Ряба" не отримала зауважень від дослідників Центру незалежних споживчих експертиз "ТЕСТ" за мікробіологічними параметрами — загальним вмістом мікроорганізмів, тоді як продукція деяких інших брендів була відбракована дослідниками за перевищення цього показника.

Також бренд "Наша Ряба" МХП виявився "найчеснішим" серед українських виробників: вагу м'яса, що міститься в упаковці, зазначено коректно. Інші виробники грішать тим, що у рядку "Маса нетто" зазначають вагу разом з упаковкою (з лотком, плівкою, серветкою). "Слід уточнити, що поняття «маса нетто" означає чисту масу продукту без будь-яких додаткових матеріалів. А от на упаковці ми бачимо масу брутто, тобто загальну вагу разом з усім, чим тільки можна. Так робити не слід: виробник чудово знає, скільки важить пакувальний матеріал, і повинен його враховувати", — сказано у підсумковому звіті дослідження Центру незалежних споживчих експертиз "ТЕСТ". Простіше кажучи, виробники хитрують: споживач оплачує вартість упаковки за ціною м'яса, що абсолютно неприпустимо.

За параметром "Органолептика" "Наша Ряба" також обійшла всіх конкурентів: за якість куряче м'ясо бренда МХП отримало оцінку "відмінно" без нарікань з боку експертів. Інші учасники одержали зауваження за неякісну розділку м’яса, наявність у філе кісток, шкіри й інших відходів, а також за невідповідність м'яса органолептичним стандартам щодо кольору та вологості.

Під час дослідження зразків експерти Центру незалежних споживчих експертиз "ТЕСТ" спростували поширений серед споживачів міф про використання в промисловому виробництві при вирощуванні курей на птахофабриках гормонів та антибіотиків. "Ці параметри перевірили передусім. Ні гормонів, ні антибіотиків, ні мікотоксинів в курячому філе не було виявлено", — зазначили експерти в підсумковому звіті, підкресливши, що усі досліджені зразки м'яса курки абсолютно безпечні.