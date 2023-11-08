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Незавершенное дело. Свитолина определилась с участием в Олимпиаде-2024

Париж, Среда 08 ноября 2023 14:51
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Незавершенное дело. Свитолина определилась с участием в Олимпиаде-2024 Фото: Элина Свитолина завоевала олимпийскую "бронзу" в Токио (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Национальная первая ракетка Элина Свитолина заинтересована в представлении Украины на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

29-летняя украинка стремится защищать сине-желтое знамя на грядущих летних Играх. В 2021 году она завоевала бронзовую награду на Олимпиаде в Токио.

Для успешной квалификации на соревнования в Париже-2024 Свитолиной и другим теннисистам необходимо выполнить два условия – иметь проходной рейтинг в мировом туре и сыграть достаточное количество матчей за сборную. Правда, для медалистов предыдущих Олимпиад есть исключения. Спортсмены могут получить специальное приглашение.

"Я общалась по поводу (количества матчей за сборную – ред.), мне ответили, что поскольку у меня уже есть медаль, то в этом нет нужды. Но я планирую играть за сборную Украины, у меня это стоит в планах", – рассказала Свитолина.

Элина Свитолина в 2023 году

После рождения дочери Скаи украинка вернулась на корт в начале апреля. С тех пор она поднялась в рейтинге WTA из-за пределов топ-1000 на 25-е место.

Первый успех к Свитолиной пришел в Страсбурге. Украинка победила на грунтовом турнире в рамках подготовки к French Open. На "Ролан Гарросе" же она дошла до четвертьфинала, где уступила белоруске Соболенко.

В свою очередь на Уимблдоне-2023 Свитолина зачехлила ракетку в полуфинале. Там она проиграла будущей победительнице Вондроушовой. В новой версии классификации WTA украинка осталась на 25-й строчке и гарантированно будет национальным лидером до 2024 года.

К слову, ранее Свитолина анонсировала возвращение на корт в сезоне-2024.

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Теннис Элина Свитолина
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