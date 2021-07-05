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Незаконно депортувала українців. Кримській "судді" оголосили підозру

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Крим, Понеділок 05 липня 2021 15:42
Незаконно депортувала українців. Кримській "судді" оголосили підозру Фото: "судді" так званого "Армянського суду Криму" оголосили підозру (sudyrf.info)
Автор: Дмитро Левицький

Українська прокуратура повідомила про підозру так званій "голові" так званого "Армянського міського суду Республіки Крим". Підозрювана ухвалювала незаконні рішення про депортацію українців з території окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру АР Крим.

Керувати окупаційним "Армянським судом" колишня українська суддя стала після того, як зрадила присязі та перейшла служити в незаконні органи, створені Росією в захопленому Криму.

Як встановила прокуратура, так звана "суддя" притягала до адмінвідповідальності громадян України за нібито "порушення режиму перебування на території Росії через відсутність документів", але фактично депортувала українців з території Криму.

"Досудовим розслідуванням встановлено 10 незаконних рішень, винесених підозрюваною щодо депортації громадян України з території АР Крим", - зазначили правоохоронці.

У прокуратурі наголошують, що в українському законодавств не передбачено жодних додаткових дозволів для проживання на тимчасово окупованій території Криму. Своїми діями "суддя" порушила не тільки закони та звичаї війни, але й норми міжнародного гуманітарного права. Наразі вона перебуває у розшуку.

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