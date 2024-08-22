Незаконный ювелир. Еще один священник УПЦ МП получил подозрение
Клирику УПЦ Московского патриархата из Луганска объявили подозрение. Он незаконно поставляет представителям РПЦ драгоценные изделия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
Подозрение объявили настоятелю одного из храмов УПЦ (МП) во временно оккупированном Луганске Сергее Гутенко. У него есть подконтрольная ювелирная компания, которая поставляет свою продукцию в Россию.
Как отмечает СБУ, среди постоянных клиентов клирика - представители РПЦ, закупающие драгоценные изделия из золота и серебра для собственных коллекций и оформления помещений епархий. Также он производит ювелирные награды для оккупационных группировок РФ и ФСБ.
Компания священника платит так называемые "налоги" в администрацию "ЛНР". СБУ отмечает, что после оккупации части Луганской области фигурант один из первых "перерегистрировал" компанию. После начала полномасштабного вторжения он расширил продажи ювелирной продукции в России и по всей временно оккупированной территории Украины.
СБУ сообщила клирику подозрение о коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).
Дела против священнослужителей УПЦ МП
Напомним, Служба безопасности Украины начала проверку епархий УПЦ Московского патриархата после начала полномасштабной войны. Десятки служителей получили подозрения за оправдывание войны, коллаборационную деятельность и государственную измену.
Самым известным является дело бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Его подозревают в разжигании вражды среди верующих и не только.
На днях Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о запрете РПЦ и связанных с ней организаций в Украине. Что будет с УПЦ МП после принятия закона - узнайте в материале РБК-Украина.
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