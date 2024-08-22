Незаконный ювелир. Еще один священник УПЦ МП получил подозрение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Подозрение объявили настоятелю одного из храмов УПЦ (МП) во временно оккупированном Луганске Сергее Гутенко. У него есть подконтрольная ювелирная компания, которая поставляет свою продукцию в Россию.

Как отмечает СБУ, среди постоянных клиентов клирика - представители РПЦ, закупающие драгоценные изделия из золота и серебра для собственных коллекций и оформления помещений епархий. Также он производит ювелирные награды для оккупационных группировок РФ и ФСБ.

Компания священника платит так называемые "налоги" в администрацию "ЛНР". СБУ отмечает, что после оккупации части Луганской области фигурант один из первых "перерегистрировал" компанию. После начала полномасштабного вторжения он расширил продажи ювелирной продукции в России и по всей временно оккупированной территории Украины.

СБУ сообщила клирику подозрение о коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).