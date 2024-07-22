Незаконные потоки чипов в Россию через Китай и Гонконг замедлились, - Reuters

По словам представителя Министерства торговли США, транзитные поставки через Гонконг товаров категории Common High Priority (CHPL) - современных компонентов, включая микроэлектронику, которые, по данным США и Евросоюза, могут быть использованы в войне России против Украины, - в период с января по май сократились на 28%.

По словам чиновника, за тот же период транзитные поставки этих товаров через материковый Китай, за исключением Гонконга, сократились на 19%.

Агентство Reuters впервые публикует ранее не разглашавшиеся цифры.

В ответ на вопрос о поставках товаров двойного назначения через Китай в Россию Министерство торговли сослалось на более ранние заявления, в которых описывались усилия по "ограничению доступа России к технологиям и другим товарам, которые ей необходимы для ведения жестокой войны против Украины".

Правительство США рассматривает Гонконг и Китай в качестве ключевых мировых узловых точек поставок Россией материалов для своих вооруженных сил, включая полупроводники и детали беспилотников.

"Я думаю, есть основания, по крайней мере, для оптимизма, что нам удалось замедлить часть этой торговли", - сказал чиновник, но добавил: "Китай по-прежнему остается нашей главной проблемой".

Чиновник, говоривший на условиях анонимности, сообщил, что сокращение незаконных потоков стало результатом нескольких факторов, включая агрессивные меры со стороны властей США, а также взаимодействие с компаниями, чья продукция переваливается.

"Мы ведем переговоры с любой компанией, чья техника оказывается на поле боя", - заявил чиновник, не называя имен.

Чиновник отказался предоставить Reuters полный набор данных, сославшись на необходимость защитить доступ ведомства к информации. "Могу сказать, что мы уверены в источнике, связанном с импортом в Россию".

Высококачественные чипы

Данные, изложенные в готовящемся отчете Комитета за свободу Гонконга (CFHK) и рассмотренные агентством Reuters, показали, что в период с августа по декабрь 2023 года через Гонконг было отправлено товаров CHPL на сумму 750 миллионов долларов - от высокопроизводительных чипов Nvidia и французской Vectrawave до недорогих чипов Texas Instruments и Intel.

По данным CFHK, некоторые из этих запрещенных товаров были отправлены российским фирмам, находящимся под санкциями.

В ответ на вопросы Reuters компания Nvidia заявила, что прекратила продажи в Россию в марте 2022 года и требует от своих клиентов соблюдать все применимые законы США.

Компания Texas Instruments заявила агентству Reuters, что "решительно выступает против" использования своих чипов в российском военном оборудовании и незаконного перенаправления своей продукции на Россию.

Intel заявила, что действует в строгом соответствии с экспортными правилами и санкциями США и требует от поставщиков и дистрибьюторов соблюдения тех же стандартов.

Vectrawave не ответила на запрос о комментарии.

"Наше исследование выявило многочисленные случаи, когда компании, базирующиеся в Гонконге, способствовали передаче конфиденциальных технологий и товаров, подрывая международную безопасность и стабильность", - сказал Сэмюэл Бикетт, юрист и автор отчета CFHK.