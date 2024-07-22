Незаконные потоки чипов в Россию через Китай и Гонконг замедлились, - Reuters
Поставки полупроводников и других запрещенных товаров через Китай и Гонконг для военных нужд России в этом году сократились на пятую часть, однако Гонконг по-прежнему остается точкой уклонения от санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам представителя Министерства торговли США, транзитные поставки через Гонконг товаров категории Common High Priority (CHPL) - современных компонентов, включая микроэлектронику, которые, по данным США и Евросоюза, могут быть использованы в войне России против Украины, - в период с января по май сократились на 28%.
По словам чиновника, за тот же период транзитные поставки этих товаров через материковый Китай, за исключением Гонконга, сократились на 19%.
Агентство Reuters впервые публикует ранее не разглашавшиеся цифры.
В ответ на вопрос о поставках товаров двойного назначения через Китай в Россию Министерство торговли сослалось на более ранние заявления, в которых описывались усилия по "ограничению доступа России к технологиям и другим товарам, которые ей необходимы для ведения жестокой войны против Украины".
Правительство США рассматривает Гонконг и Китай в качестве ключевых мировых узловых точек поставок Россией материалов для своих вооруженных сил, включая полупроводники и детали беспилотников.
"Я думаю, есть основания, по крайней мере, для оптимизма, что нам удалось замедлить часть этой торговли", - сказал чиновник, но добавил: "Китай по-прежнему остается нашей главной проблемой".
Чиновник, говоривший на условиях анонимности, сообщил, что сокращение незаконных потоков стало результатом нескольких факторов, включая агрессивные меры со стороны властей США, а также взаимодействие с компаниями, чья продукция переваливается.
"Мы ведем переговоры с любой компанией, чья техника оказывается на поле боя", - заявил чиновник, не называя имен.
Чиновник отказался предоставить Reuters полный набор данных, сославшись на необходимость защитить доступ ведомства к информации. "Могу сказать, что мы уверены в источнике, связанном с импортом в Россию".
Высококачественные чипы
Данные, изложенные в готовящемся отчете Комитета за свободу Гонконга (CFHK) и рассмотренные агентством Reuters, показали, что в период с августа по декабрь 2023 года через Гонконг было отправлено товаров CHPL на сумму 750 миллионов долларов - от высокопроизводительных чипов Nvidia и французской Vectrawave до недорогих чипов Texas Instruments и Intel.
По данным CFHK, некоторые из этих запрещенных товаров были отправлены российским фирмам, находящимся под санкциями.
В ответ на вопросы Reuters компания Nvidia заявила, что прекратила продажи в Россию в марте 2022 года и требует от своих клиентов соблюдать все применимые законы США.
Компания Texas Instruments заявила агентству Reuters, что "решительно выступает против" использования своих чипов в российском военном оборудовании и незаконного перенаправления своей продукции на Россию.
Intel заявила, что действует в строгом соответствии с экспортными правилами и санкциями США и требует от поставщиков и дистрибьюторов соблюдения тех же стандартов.
Vectrawave не ответила на запрос о комментарии.
"Наше исследование выявило многочисленные случаи, когда компании, базирующиеся в Гонконге, способствовали передаче конфиденциальных технологий и товаров, подрывая международную безопасность и стабильность", - сказал Сэмюэл Бикетт, юрист и автор отчета CFHK.
Напомним, Соединенные Штаты и их союзники обвинили Китай в поддержке войны России в Украине, в частности, путем экспорта деталей и оборудования, необходимых московским производителям оружия.
Государственный департамент и Министерство финансов США ввели несколько раундов санкций в отношении организаций по всему миру, имеющих коммерческие связи с российскими военными, включая подставные компании в Гонконге, которые занимались незаконным оборотом полупроводников.
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