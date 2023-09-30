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Незаконная депортация детей: Украина подготовила подозрения российским чиновникам

Украина, Суббота 30 сентября 2023 20:59
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Незаконная депортация детей: Украина подготовила подозрения российским чиновникам Фото: генеральный прокурор Андрей Костин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина подготовила подозрения российским чиновникам, которые причастны к незаконной депортации украинских детей на территорию РФ.

Об этом рассказал генеральный прокурор Андрей Костин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По словам генпрокурора, их можно реализовывать в ближайшее время.

"Это будет в заочном режиме, к сожалению, мы еще не можем до них дотянуться, но наша задача сделать все, чтобы доказательная база была задокументирована и подготовлена", - добавил Костин.

Депортация украинских детей в РФ

С начала российского вторжения в Украину Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Украина постоянно занимается возвращением похищенных оккупантами детей. Например, вчера министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что из оккупированных Россией украинских территорий удалось эвакуировать еще одного ребенка. Мальчик сейчас находится в Киеве.

При этом ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал родителей депортированных детей не пытаться самостоятельно вернуть их. Оккупанты не только не отдают детей, но и задерживают и допрашивают самих родителей.

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