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В скором времени Путин может объявить о новой мобилизации в РФ, - NYT

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Вторник 21 февраля 2023 04:17
В скором времени Путин может объявить о новой мобилизации в РФ, - NYT Фото: Президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Олег Васкив

Кремлевский диктатор Владимир Путин может вскоре объявить новую мобилизацию в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

"Представители американской разведки говорят, что получают свидетельство того, что вскоре он (Путин - ред.) может мобилизовать еще больше россиян в армию, добавив сотни тысяч к 300 тысячам уже призванных", - пишет газета.

Журналисты отмечают, что в обращении к Федеральному собранию диктатор снова заявит, что он "избавляет" не только Украину от "нацизма", но и Россию - от "поглощения" НАТО.

Указывается, что это утверждение кажется европейцам бессмысленным, но оно "стало объединяющим лозунгом в Москве".

Кроме того, NYT также предполагает, что президент РФ представит войну в Украине "как битву за восстановление российских исторических земель".

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Путин не планирует идти на мирные переговоры с Украиной и намерен продолжать войну.

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