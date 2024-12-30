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Ею управляли легенды: на продажу выставили последнюю раллийную Lancia Delta

Фото: на продажу выставили последнюю раллийную Lancia Delta (dhrofgo.com)
Автор: Константин Широкун

Английский дилер классических авто Duncan Hamilton Rofgo выставил на продажу легендарную Deltona. Такое имя итальянские журналисты дали Lancia Delta HF Integrale, и его можно перевести как "Супердельта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Duncan Hamilton Rofgo.

Это последняя машина заводской команды Lancia, которая победила в этапе мирового чемпионата по ралли. На ней ездили Юха Канккунен, Дидье Ориоль и Карлос Сайнс, и после реставрации Delta полностью соответствует тому историческому периоду. Даже ливрея в цветах Repsol нанесена с использованием оригинальных трафаретов.

Двигатель стандартный - турбированная "четверка" на 2,0 литра мощностью 365 лошадиных сил с шестиступенчатой "механикой" Lancia Abarth R90. Привод полный, с дифференциалом Torsen сзади и муфтой по центру. Восстанавливали автомобиль с прицелом на сохранение аутентичности, с чем помог итальянский автогонщик и бывший пилот Martini Racing Массимо Биазьон.

Вместе с машиной покупателю достанется внушительный пакет документов: фирменные буклеты, фотографии, технические паспорта, а также отчет о проделанных реставрационных работах.

Оценили "Супердельту" в 425 тысяч фунтов стерлингов. При этом два года назад ее продали за 321 тысячу.

 

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Автомобильный рынок