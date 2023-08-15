Неймар завершил переход в чемпионат Саудовской Аравии

Звездный латиноамериканец продолжит карьеру на Ближнем Востоке. Со рекордсмен бразильской сборной за забитыми мячами пополнил ряды "лидеров".

Неймар заключил с "Аль-Хилялем" контракт на 2 года. ПСЖ должен получить за нападающего 80 млн евро плюс бонусы. Зарплата 31-летнего бразильца составит ориентировочно 100 миллионов в евровалюте, а он получит ряд финансовых льгот.

Последние 6 сезонов Неймар провел во французской Лиге 1. В составе "Пари Сен-Жермен" он сыграл 173 матча во всех турнирах, в которых забил 118 мячей и отдал 77 результативных передач. С парижанами бразилец завоевал 5 чемпионских титулов и дошел до финала Лиги чемпионов 2019/20.

Кто такой Неймар

Уроженец Сан-Паулу, воспитанник "Сантоса". На взрослом уровне дебютировал в сезоне-2009 бразильской Серии А.

Провел в родной команде 3,5 сезона. Летом 2013 года за 88 млн евро перебрался в "Барселону". Завоевал с каталонцами все значимые трофеи – 2 титула Ла Лиги, кубок Лиги чемпионов 2014/15, триумфовал на Клубном чемпионате мира-2015. Позже стал самым дорогим футболистом в истории, сменив "Барсу" на ПСЖ за 222 млн евро в августе 2017-го.

Делит с культовым Пеле звание лучшего бомбардира сборной Бразилии всех времен (по 77 мячей). Выиграл в составе "селесао" Кубок конфедераций-2013 и Олимпийские игры-2016.