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Неймар попал в руки хирургов. Сроки восстановления бразильца пугают

Фото: Неймар (в центре) вылетел надолго (facebook.com/CBF)
Автор: Антон Федорцив

Аравийский "Аль-Хиляль" подтвердил опасения по поводу серьезности травмы нападающего сборной Бразилии Неймара. Он получил тяжелое повреждение в лагере национальной команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

31-летний форвард травмировался в конце первой половины противостояния со сборной Уругвая (0:2). Его забрали на носилках, а сам футболист не сдерживал слез.

Углубленное медицинское обследование травмированного колена обнаружило разрыв мениска Неймара. Кроме того, он повредил переднюю крестообразную связку. Бразилец вынужден лечь под нож, а затем будет проходить длительную программу реабилитации.

Точные сроки восстановления Неймара пока не объявляются. Однако характер травмы может означать, что нынешний сезон для нападающего завершен досрочно. "Аль-Хиляль" поддержал лаитноамериканца, призвав "вернуться сильнее".

Неймар в 2023 году

Сезон 2022/23 уроженец Сан-Паулу завершил в составе ПСЖ. Итоговая статистика бразильца – 29 матчей во всех турнирах, 18 мячей и 17 результативных передач.

В середине августе перебрался в "Аль-Хиляль" за 90 млн евро. С тех пор провел 5 поединков за аравийцев во всех турнирах, в которых записал в свой актив 1 гол и 3 ассиста. Контракт действует до лета 2025-го с опцией продления еще на год.

В сентябре Неймар обошел культового Пеле в борьбе за звание лучшего бомбардира сборной Бразилии всех времен (79 мячей). В свою очередь у Короля футбола навсегда осталось 77 голов.

 

 

К слову, накануне Месси в одиночку принес Аргентине победу в квалификации к ЧМ-2026.

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