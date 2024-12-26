Некачественные спальники для ВСУ за 30 млн гривен: подозрение получил руководитель предприятия

Отмечается, что в 2023 году предприятие заключило контракт с воинской частью на сумму 30 миллионов гривен.

Однако, по заключению экспертизы, поставленный товар не соответствовал техническим требованиям. В частности, ткань не соответствовала заявленному составу, а в мешках отсутствовали важные элементы: флисовая подкладка и слой из специальной ткани, обеспечивающей термоизоляцию.

Сообщается, что из-за несоответствия спальные мешки не могли быть использованы по назначению, что поставило под угрозу комфорт и безопасность украинских военных.

Директору предприятия объявили подозрение в мошенничестве, которое было совершено в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также известно, что воинская часть подала иск в суд на сумму 6 миллионов гривен за возмещение убытков и требование заменить некачественный товар. Суд удовлетворил требования в полном объеме.

Сейчас следствие продолжается, в частности проверяется возможность причастности к преступлению должностных лиц воинской части, которые могли быть ответственными за приемку некачественной продукции.

Фото: руководитель предприятия получил подозрение в мошенничестве (dbr.gov.ua)

Напомним, что вчера СБУ задержала одного из региональных руководителей "УДАР Виталия Кличко" за "земельные" схемы.