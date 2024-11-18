Некачественные, но есть нюанс. Что в ВСУ говорят о боеприпасах России из КНДР

Северокорейские снаряды, которые используют на фронте россияне, менее качественные и имеют проблемы со срабатыванием. Но, несмотря на это, есть и важный нюанс.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель Командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко.
Как говорит полковник, в открытых источниках было много разной информации, например, из радиоперехватов стало известно, что у россиян много нареканий на так называемые импортные снаряды, их неразрыв (это проблема взрывателей), на большое рассеивание и даже разрывы снарядов в стволах пушек.
"Мы понимаем, что эти боеприпасы поступали из Восточноазиатского региона. Сказать наверняка, что именно эти снаряды поставляли из КНДР, не могу. Но начиная с 2023 года нам попадались трофейные минометные мины и снаряды, а также фото- и видеоматериалы, где на этих боеприпасах были иероглифы в маркировке", - отметил военный.
Конечно, как добавляет Мусиенко, можно точно сказать, что эти боеприпасы менее качественные и имеют проблемы со срабатыванием.
"Но, к сожалению, их много, они обладают поражающим действием, применяются по нашим подразделениям и россияне быстро адаптируются к их особенностям. Мы это слышим в радиоперехватах. Они сразу сделали таблицы стрельбы для таких боеприпасов, определили поправки для применения", - рассказал он.
Кроме того, на отдельных направлениях у оккупантов есть дефицит артиллерийских боеприпасов и украинские военные ощущают, когда им поступает новая поставка боеприпасов.
"И будет это северокорейский снаряд или какой-то другой - он все равно улетит и, вероятно, может нанести вред", - резюмировал заместитель Командующего.
Сейчас противник на фронте стал использовать пушки 30-40-х годов - это 122 мм гаубицы М-30, были замечены 152 мм гаубицы Д-1.
А также - советские пушки 50-х годов, которых достаточно в странах Ближнего Востока, Азии и Африки. Это 130 мм пушка М-46 с дальностью стрельбы 27 километров, на которую в этих странах достаточно боеприпасов, и это может в определенной степени создать дополнительные проблемы с их поражением.
Кроме того, ранее РБК-Украина писало, что Россия начала использовать редкую пушку типа Д-74 калибра 122-мм на фронте. Ее на складах у оккупантов никогда не было.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.