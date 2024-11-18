Некачественные, но есть нюанс. Что в ВСУ говорят о боеприпасах России из КНДР

Как говорит полковник, в открытых источниках было много разной информации, например, из радиоперехватов стало известно, что у россиян много нареканий на так называемые импортные снаряды, их неразрыв (это проблема взрывателей), на большое рассеивание и даже разрывы снарядов в стволах пушек.

"Мы понимаем, что эти боеприпасы поступали из Восточноазиатского региона. Сказать наверняка, что именно эти снаряды поставляли из КНДР, не могу. Но начиная с 2023 года нам попадались трофейные минометные мины и снаряды, а также фото- и видеоматериалы, где на этих боеприпасах были иероглифы в маркировке", - отметил военный.

Конечно, как добавляет Мусиенко, можно точно сказать, что эти боеприпасы менее качественные и имеют проблемы со срабатыванием.

"Но, к сожалению, их много, они обладают поражающим действием, применяются по нашим подразделениям и россияне быстро адаптируются к их особенностям. Мы это слышим в радиоперехватах. Они сразу сделали таблицы стрельбы для таких боеприпасов, определили поправки для применения", - рассказал он.

Кроме того, на отдельных направлениях у оккупантов есть дефицит артиллерийских боеприпасов и украинские военные ощущают, когда им поступает новая поставка боеприпасов.

"И будет это северокорейский снаряд или какой-то другой - он все равно улетит и, вероятно, может нанести вред", - резюмировал заместитель Командующего.