Newsweek смоделировал линию фронта, если Россия нападет на НАТО в Европе

Издание пишет, что Россия уже охарактеризовала свою войну против Украины, как опосредованную войну между Москвой и НАТО. Однако, согласно статье 5 устава Альянса, только удар по одной из стран блока может вызвать коллективный ответ, даже если гибридные атаки проверяют это определение.

Тем не менее, Newsweek составило карту возможной линии фронта в случае, если бы Россия вторглась в страны Альянса.

Согласно карте издания, северо-восточный фланг НАТО, включающий границу с соседней Финляндией протяженностью 830 миль, может стать возможным фронтом. Страна, которая присоединились к блоку в 2023 году, уже обвинила Москвы в разжигании миграционного кризиса на своей границе. Помимо этого, существует угроза и для балтийских стран.

В феврале служба внешней разведки Эстонии заявила, что НАТО "может столкнуться с массовой армией советского образца в следующем десятилетии", если Москва реформирует свои вооруженные силы. Тем временем в соседней Литве были установлены противотанковые бетонные пирамиды, известные как "зубы дракона".

Их расположение рядом с российским эксклавом Калининград имеет стратегическое значение как потенциальная линия фронта в любом конфликте между Москвой и Альянсом.

Как подчеркивается на карте Newsweek, Сувалкский коридор может стать первой точкой соприкосновения для любого шага Москвы в отношении НАТО, поскольку он отделяет российский эксклав Калининград на Балтийском море от Беларуси.

Здесь также размещены тысячи российских военнослужащих, современные истребители и ядерное оружие, а также находится единственное автомобильное или железнодорожное сообщение между Польшей и Центральной Европой со странами Балтии.

Чувствительные к этой угрозе Эстония и Латвия, которые граничат с Россией, подписали в январе соглашение с Литвой об укреплении сухопутных границ с Россией и Беларусью в рамках Балтийской линии обороны.

Между тем, в прошлом месяце в немецком портовом городе Росток был открыт Центр командования оперативной группы НАТО "Балтийское море" для усиления контроля НАТО за Балтийским морем.

"В то время как государства, граничащие с Россией, справедливо выразили повышенную обеспокоенность, вполне вероятно, что Путин по-прежнему будет сдерживать НАТО и сосредоточит свой военный авантюризм на государствах, не входящих в НАТО, но с большим русским населением, например, в Молдове и Украине", - пишет издание.

Президент Молдовы Майя Санду обвинила Москву во вмешательстве в выборы и выразила обеспокоенность влиянием Москвы на бывшую советскую республику, частью которой является сепаратистский регион Приднестровье.

Вскоре после начала войны на Украине российский командующий Рустам Миннекаев заявил в апреле 2022 года, что Москва хочет создать коридор через юг Украины в Приднестровье, район, показанный на карте Newsweek . Это вызвало вопросы о том, как сепаратистский анклав, в котором размещено российское военное присутствие, может вписаться в планы Путина.

Другие части Европы также могут быть уязвимы. Как ранее сообщало Newsweek, Марк Монтгомери, отставной контр-адмирал США, сказал, что влияние России в небольших конфликтах в Грузии и Сербии может еще больше обостриться.