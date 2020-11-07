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New York Times опублікувала першу шпальту завтрашнього номера: "Байден обійшов Трампа"

Автор: РБК-Україна

Відома газета New York Times опублікувала першу сторінку номеру, який вийде завтра, 8 листопада. Шпальта присвячена перемозі демократу Джо Байдена на виборах президента США.

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Газета опублікувала знімок в своєму Twitter.

Номер газети вийде в США вранці, 8 листопада.

Лідер Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США. Глави багатьох держав вже привітали його з перемогою.

У матеріалі РБК-Україна читайте про "темну сторону" нового глави Білого дому.

До слова, лідер Демократичної партії Джо Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів Америки. Своєю чергою, чинний глава США Дональд Трамп планує подати в суд щодо результатів виборів.

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