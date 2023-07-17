RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В непризнанном Приднестровье нашли убитым лидера местных коммунистов

Фото: Олег Хоржан (рус СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Руководителя непризнанной Приднестровской Компартии Олега Хоржана нашли убитым. Его застрелили, а также могли ограбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный инспекторат полиции Молдовы и Министерство внутренних дел непризнанного Приднестровья, пишет NewsMaker.

Сначала о смерти Хоржана заявили председатель Коммунистической партии России Геннадий Зюганов.

"Сегодня ночью погиб руководитель Приднестровской компартии Олег Хоржан. Убит дома. Мы требуем немедленно начать расследование", - сказал Зюганов.

О смерти Хоржана сообщил и один из лидеров молдавской партии "Гражданский конгресс" Марк Ткачук, который неделей ранее подписал с Хоржаном совместную декларацию о "содействии сохранению мира и доверия в регионе".

Заявления представителей непризнанного Приднестровья и Молдовы

Генеральный инспекторат полиции Молдовы и Министерство внутренних дел непризнанного Приднестровья подтвердили информацию о смерти Хоржана.

"Олега Хоржана нашли застреленным в своем доме, расположенном недалеко от Тирасполя", - сообщили в полиции.

В МВД непризнанного Приднестровья утверждают, что тело Хоржана обнаружила жена в одной из комнат, рядом с открытым сейфом, который оказался пустым. Следственный комитет непризнанного Приднестровья возбудил уголовное дело.

Бюро реинтеграции Молдовы предложило создать следственную комиссию под эгидой миссии ОБСЕ, которая будет расследовать убийство приднестровского коммуниста Олега Хоржана.

Меньше года назад Хоржан вышел из тюрьмы

В декабре 2022 года приднестровского коммуниста Олега Хоржана освободили из тюрьмы, где он находился с 2018 года по обвинению в "насильственных действиях в отношении представителя власти".

Он провел митинг на центральной площади Тирасполя, не согласовав его с местными властями. После митинга задержали нескольких его участников, среди которых оказался и сын Хоржана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова