В непризнанном Приднестровье нашли убитым лидера местных коммунистов

Сначала о смерти Хоржана заявили председатель Коммунистической партии России Геннадий Зюганов.

"Сегодня ночью погиб руководитель Приднестровской компартии Олег Хоржан. Убит дома. Мы требуем немедленно начать расследование", - сказал Зюганов.

О смерти Хоржана сообщил и один из лидеров молдавской партии "Гражданский конгресс" Марк Ткачук, который неделей ранее подписал с Хоржаном совместную декларацию о "содействии сохранению мира и доверия в регионе".

Заявления представителей непризнанного Приднестровья и Молдовы

Генеральный инспекторат полиции Молдовы и Министерство внутренних дел непризнанного Приднестровья подтвердили информацию о смерти Хоржана.

"Олега Хоржана нашли застреленным в своем доме, расположенном недалеко от Тирасполя", - сообщили в полиции.

В МВД непризнанного Приднестровья утверждают, что тело Хоржана обнаружила жена в одной из комнат, рядом с открытым сейфом, который оказался пустым. Следственный комитет непризнанного Приднестровья возбудил уголовное дело.

Бюро реинтеграции Молдовы предложило создать следственную комиссию под эгидой миссии ОБСЕ, которая будет расследовать убийство приднестровского коммуниста Олега Хоржана.

Меньше года назад Хоржан вышел из тюрьмы

В декабре 2022 года приднестровского коммуниста Олега Хоржана освободили из тюрьмы, где он находился с 2018 года по обвинению в "насильственных действиях в отношении представителя власти".

Он провел митинг на центральной площади Тирасполя, не согласовав его с местными властями. После митинга задержали нескольких его участников, среди которых оказался и сын Хоржана.