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Диверсанты взорвали два самолета и вертолет под Москвой, - ГУР

Фото: два самолета и вертолет взорвали на аэродроме под Москвой диверсанты (иллюстрация/t me dragon_dances)
Автор: Наталия Гурковская

Неизвестные диверсанты устроили подрыв на аэродроме "Чкаловский" (Московская область РФ), существенно повредив два самолета и один вертолет. Событие произошло 18 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"Событие вызвало изрядную истерику в высших военных коридорах - на аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые "самолеты судного дня" и специальные самолеты (самолеты-разведчики)", - говорится в сообщении.

Как пишет ГУР, диверсанты заложили взрывчатку и взорвали самолеты АН-148 и ИЛ-20 (оба относятся к 354-му авиаполку специального назначения), а также вертолет МИ-28Н, который до этого активно привлекался к сбитию ударных дронов над Московской областью.

"Повреждения самолетов не позволят рассчитывать на их быстрое восстановление. У вертолета взрывом повреждена хвостовая часть. Еще один АН-148, находившийся рядом с другими на стоянке, получил незначительные повреждения", - отмечают в разведке.

Напомним, российские СМИ сообщили 20 сентября о падении бомбардировщика Су-34 под Воронежем

Ранее РБК-Украина сообщало, что число диверсий в России резко выросло в мае. Всего с начала года произошло более 50 попыток диверсий, причем почти 25% из них произошли только за 13 дней последнего весеннего месяца.

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