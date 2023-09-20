Диверсанты взорвали два самолета и вертолет под Москвой, - ГУР

"Событие вызвало изрядную истерику в высших военных коридорах - на аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые "самолеты судного дня" и специальные самолеты (самолеты-разведчики)", - говорится в сообщении.

Как пишет ГУР, диверсанты заложили взрывчатку и взорвали самолеты АН-148 и ИЛ-20 (оба относятся к 354-му авиаполку специального назначения), а также вертолет МИ-28Н, который до этого активно привлекался к сбитию ударных дронов над Московской областью.

"Повреждения самолетов не позволят рассчитывать на их быстрое восстановление. У вертолета взрывом повреждена хвостовая часть. Еще один АН-148, находившийся рядом с другими на стоянке, получил незначительные повреждения", - отмечают в разведке.

Напомним, российские СМИ сообщили 20 сентября о падении бомбардировщика Су-34 под Воронежем.

Ранее РБК-Украина сообщало, что число диверсий в России резко выросло в мае. Всего с начала года произошло более 50 попыток диверсий, причем почти 25% из них произошли только за 13 дней последнего весеннего месяца.