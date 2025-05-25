Невидимая угроза. Что не так с каштанами в Киеве

Киев невозможно представить без каштанов. Однако один из главных символов столицы уже несколько лет испытывает как экологические, так и климатические испытания.

О том, что может угрожать каштанам, и возможно ли их заменить в комментарии РБК-Украина рассказал первый заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба.

Главные угрозы для каштана

Уже несколько лет в столице продолжается борьба с минирующей каштановой молью. В конце лета это насекомое поражает деревья, что наносит значительный ущерб каштанам.

"К сожалению, это инвазивный вид, который пришел к нам где-то из других частей мира. Сегодня невозможно с ним бороться в таких объемах, в которых оно есть в Киеве", - говорит Заруба.

По его словам, ранее одна из компаний, которая специализируется на инсектицидах, предлагала где-то примерно 50 евро за одну инъекцию для одного каштана. Эти инъекции могли бы помочь спасти деревья, но, учитывая количество каштанов в столице, это была бы значительная сумма, которую необходимо ежегодно тратить на борьбу с минирующей молью.

В частности, самая большая проблема с каштанами - на центральной улице столицы - Крещатике. Эксперт отметил, что каштаны, менее выносливые, чем другие деревья, и поэтому даже борьба городских служб с гололедом имеет негативное последствие для деревьев.

"Каштаны менее выносливы, и когда попадает соль зимой посыпают дороги, для того, чтобы не было очень скользко, то эта соль попадала в коренную систему каштана и фактически его уничтожала", - рассказал Заруба.

Заменят ли каштаны другим деревом

Как рассказал Заруба, несколько лет назад в Киеве был проведен эксперимент. На перекрестке между улицами Крещатик и Прорезная было высажено около десяти различных видов деревьев в специальных контейнерах с автополивом.

Целью эксперимента было проверить влияние близости дорог и загрязнения воздуха вдоль Крещатика на растения. Среди представленных растений был конский орех и платан. Во время исследований выяснилось, что платан лучше выдерживает городские условия.

Платан рассматривался как альтернатива конского ореха. Однако киевляне были против, аргументируя это тем, что символ Киева невозможно заменить.

"Тогда киевляне считали, что заменить каштан на платан - это невозможно. Ведь каштан - это символ Киева... Он стал символом еще с советских времен, и является им до сих пор", - рассказал эксперт.