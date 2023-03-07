Дождь с порывами ветра в отдельных областях. Синоптики рассказали о погоде на завтра

Осадки

Ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью в западных и восточных областях, днем в Украине, кроме южной части, небольшой дождь. В Карпатах также возможны умеренные осадки.

Ветер

Ветер юго-западный. Скорость будет достигать от 7 до 12 м/с. В большинстве областей порывы 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат - 25-30 м/с.

Температура

Ночью температура будет от -3 до +2 градусов, а в южной части от +2 до +7.

Днем в западных, северных и северо-восточных областях +6 - +11 тепла, а на остальных территориях +10 - +15. В Карпатах температура будет от 0 до +5.

Фото: синоптики рассказали о погоде на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)