RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Небольшие дожди с грозами, туман и потепление до +17: прогноз погоды на выходные

Фото: на выходных ожидаются небольшие дожди с грозами и +17 градусов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На этих выходных в Украине ожидаются небольшие дожди и грозы. Также синоптики прогнозируют потепление до +17 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

Синоптики сообщают, что в ближайшие трое суток временами ожидаются небольшие дожди, а в Карпатах небольшой мокрый снег.

При этом ближайшей ночью в западных областях и в Одесской области местами прогнозируется туман. В субботу днем в южных и центральных областях местами возможны грозы.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит +3 +8 градусов, а днем +10 +17.

В субботу, 8 апреля, в западных областях ночью ожидается около 0, а днем +6 +11 градусов. При этом в Карпатах ночью будет 0 -6 градусов, а днем от -1 до +4.

Напомним, завтра в Украине возможны небольшие дожди. Днем прогнозируются грозы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеГидрометцентр