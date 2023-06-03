ua ru
Сб, 03 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Небольшое похолодание и местами ветер: прогноз погоды на завтра

Новина українською →
Украина, Суббота 03 июня 2023 16:18
Небольшое похолодание и местами ветер: прогноз погоды на завтра Фото: в Украину придет небольшое похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине завтра, 4 июня, будет без дождей, но местами со шквальными порывами ветра. Ожидается небольшое похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, завтра по всей Украине переменная облачность, но без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный. Ночью на юге и востоке возможны порывы до 15-20 м/с.

Столбики термометров покажут ночью в среднем +4 +9 градусов, а в юго-восточной части и на Закарпатье до +14.

Днем воздух прогреется лишь до +17 +22 градусов, на Закарпатье прогнозируется до +25.

Небольшое похолодание и местами ветер: прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве

Завтра в столице Украины облачно с прояснениями, дождей не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет +7 +9, а днем +18 +20 градусов.

Напомним, ранее синоптики подвели итоги мая в Киеве, который был самым сухим в истории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
Ночной тариф. В чем особенности и как сэкономить на оплате за свет
Ночной тариф. В чем особенности и как сэкономить на оплате за свет
DAILY
Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области