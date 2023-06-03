Небольшое похолодание и местами ветер: прогноз погоды на завтра
Погода в Украине завтра, 4 июня, будет без дождей, но местами со шквальными порывами ветра. Ожидается небольшое похолодание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, завтра по всей Украине переменная облачность, но без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный. Ночью на юге и востоке возможны порывы до 15-20 м/с.
Столбики термометров покажут ночью в среднем +4 +9 градусов, а в юго-восточной части и на Закарпатье до +14.
Днем воздух прогреется лишь до +17 +22 градусов, на Закарпатье прогнозируется до +25.
Погода в Киеве
Завтра в столице Украины облачно с прояснениями, дождей не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет +7 +9, а днем +18 +20 градусов.
Напомним, ранее синоптики подвели итоги мая в Киеве, который был самым сухим в истории.
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