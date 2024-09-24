"Неблагодарные". Патриарх Варфоломей жестко прошелся по РПЦ

Вселенский Патриарх Варфоломей во время Архиерейской встречи в греческом Килкисе сделал жесткое заявление в адрес Русской Православной Церкви (РПЦ), подчеркнув, что она и другие автокефальные церкви имеют свои корни во Вселенском Патриархате, но со временем отступили от Церкви-Матери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Orthodox Times .

Патриарх отметил, что забота Константинополя всегда заключалась в единстве и сотрудничестве между Православными Церквами, но некоторые церкви, в частности РПЦ, вернулись против своего благотворителя.

"Беспокойство Вселенского Патриархата - это единство и конструктивное сотрудничество между Православными Церквами. Вместе мы создаем Единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь, и мы должны говорить одним голосом и давать единое свидетельство миру", - подчеркнул он.

Варфоломей вспомнил организацию Святого и Великого Собора на Крите в 2016 году в качестве примера усилий, направленных на объединение Православия, но подчеркнул, что РПЦ и некоторые другие церкви отказались участвовать. Он также прокомментировал сопротивление Москвы признанию автокефалии Православной Церкви Украины (ВТО), вспомнив неудачные попытки Патриарха Кирилла отказать Константинополь от этого шага.

Все смотрят на Вселенский Патриархат как на точку отсчета, центр Православия, любящую Церковь-Матерь. Патриархаты. Эти Церкви когда-то являлись частью нашей юрисдикции до того, как стали автокефальными, некоторые из них, к сожалению, вернулись против своего благотворителя", - пояснил он.

Вселенский Патриарх заявил, что предоставление автокефалии Православной Церкви Украины было неизбежным шагом, признающим право миллионов украинцев на независимую Церковь, свободную от влияния Москвы. Он также упомянул, что другие Православные Церкви со временем признают автокефалию ПЦУ, как это произошло с другими автокефальными церквями в прошлом.