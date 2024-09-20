Правительство Эстонии требует от ЭПЦ полного разрыва с Московским Патриархатом

МВД Эстонии анализирует обновленный устав Эстонской православной церкви (МП). Оказалось, что текст не отвечает в полной мере ожиданию государства по отмене влияния Московского патриархата.

Об этом заявил канцлер министерства Тармо Мийлитс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на err.ee.

В МВД хотят полного разрыва с Московским патриархатом

МВД все еще прорабатывает текст присланного устава, но уже сейчас понятно, что ожидания государства не оправдались, сообщил канцлер МВД епископу Тартускому, викарию Таллиннской епархии Даниилу.

В ответе говорится, что начальная общая оценка состоит в том, что представленный текст не в полной мере соответствует ясному ожиданию государства, что Эстонская православная церковь Московского патриархата разорвет все связи с Русской православной церковью (Московским патриархатом).

"В своем письме вы сообщаете, что работали над тем, чтобы уменьшить административное влияние Русской православной церкви в тексте устава. Ожидания государства, основанные на заявлении Рийгикога об объявлении Московского патриархата институтом, поддерживающим военную агрессию России, заключаются в том, что это влияние будет полностью упразднено", – отметил Мийлитс.

Он добавил, что министерство продолжит работу по анализу текста устава ЭПЦ МП и в ближайшее время ответит церкви.

"Мы также признаем высказанное в вашем письме подтверждение того, что вы продолжите общение с Эстонской Апостольско-Православной Церковью (Константинопольский патрархат), и надеемся в скором времени услышать о развитии событий в этой области", - сказал канцлер эстонского МВД.

Фото: Кафедральный собор ЭПЦ в Таллинне (facebook.com/eestipravoslavie)

Как ЭПЦ планирует отделяться от Московского патриархата

Новый устав совет ЭПЦ МП принял на заседании 20 августа. В тексте сказано, что название будет Эстонская Православная Церковь. Также из устава убрали ссылку на Московский патриархат.

В конце июля представители МВД и ЭПЦ МП договорились о дальнейших шагах по ослаблению и ликвидации влияния Московского патриархата в Эстонии. После этого ЭПЦ МП представила свои предложения по отделению от Московского патриархата в два этапа. Сначала планируется изменить действующий устав, затем провести консультации с Эстонской Апостольско-Православной Церковью, чтобы найти пути объединения всех эстонских православных в единую церковь в будущем.

В августе епископ Даниил сообщил СМИ, что в ЭПЦ МП непроизвольно сохранятся определенные канонические связи с Московским патриархатом.