RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Неудачный отдых: в ГУР сообщили о массовой отмене россиянами туров в Крым

Фото: россияне отменяют туры в Крым (росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

Россияне боятся ехать в Крым на отдых. Ситуация на территории временно оккупированного полуострова повлекла за собой массовую отмену туров на курортах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки в Telegram.

В разведке информируют, что от организованных на июнь 2024 туров в оккупированном Севастополе отказались почти 80% россиян. Общекримский показатель отмены уже забронированных путевок в прошлом месяце составил более трети.

"Прежде всего россиян, передумавших греться на захваченных крымских побережьях, тревожит вызванная оккупацией сложная ситуация с безопасностью", - говорится в сообщении.

В частности, отмечают в ГУР, на массовый отказ россиян от отдыха в Крыму повлияла ненадежная и смертельно опасная работа системы ПВО захватчиков.

"Еще один фактор риска – уязвимый незаконный Керченский мост, который остается основной артерией для так называемого туризма из России и используется Москвой для военной логистики", - отметили в украинской разведке.

Непрерывный сезон "бавовны" в Крыму

Следует отметить, что украинские силы обороны систематически наносят удары по военным объектам в оккупированном Крыму, который захватчики превратили в логистический военный хаб и разместили там большое количество милитаристских баз.

Поэтому отдых там стал фактически невозможным ввиду безопасности, ведь россияне размещают свою военную технику буквально над головами туристов на пляжах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымГУР