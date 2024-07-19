Неудачный отдых: в ГУР сообщили о массовой отмене россиянами туров в Крым

Россияне боятся ехать в Крым на отдых. Ситуация на территории временно оккупированного полуострова повлекла за собой массовую отмену туров на курортах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки в Telegram.
В разведке информируют, что от организованных на июнь 2024 туров в оккупированном Севастополе отказались почти 80% россиян. Общекримский показатель отмены уже забронированных путевок в прошлом месяце составил более трети.
"Прежде всего россиян, передумавших греться на захваченных крымских побережьях, тревожит вызванная оккупацией сложная ситуация с безопасностью", - говорится в сообщении.
В частности, отмечают в ГУР, на массовый отказ россиян от отдыха в Крыму повлияла ненадежная и смертельно опасная работа системы ПВО захватчиков.
"Еще один фактор риска – уязвимый незаконный Керченский мост, который остается основной артерией для так называемого туризма из России и используется Москвой для военной логистики", - отметили в украинской разведке.
Следует отметить, что украинские силы обороны систематически наносят удары по военным объектам в оккупированном Крыму, который захватчики превратили в логистический военный хаб и разместили там большое количество милитаристских баз.
Поэтому отдых там стал фактически невозможным ввиду безопасности, ведь россияне размещают свою военную технику буквально над головами туристов на пляжах.
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